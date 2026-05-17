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Sinner - Ruud, final del Masters 1000 de Roma, en directo: última hora y resultado

Sigue en directo la final del Masters 1000 de Roma entre Jannik Sinner y Casper Ruud

Jannik Sinner, en el Masters 1000 de Roma

Jannik Sinner, en el Masters 1000 de Roma / ALESSANDRO DI MEO

Iker Kind

Iker Kind

Última hora y resultado en vivo del partido entre Jannik Sinner y Casper Ruud de la final del Masters 1000 de Roma.

Final del Masters 1000 de Roma
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