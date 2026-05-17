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Sinner - Ruud, final del Masters 1000 de Roma, en directo: última hora y resultado
Sigue en directo la final del Masters 1000 de Roma entre Jannik Sinner y Casper Ruud
Última hora y resultado en vivo del partido entre Jannik Sinner y Casper Ruud de la final del Masters 1000 de Roma.
Gran ovación de todo el público al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, presente en el Foro Itálico. ¡Suena el himno de Italia antes de que salten los jugadores a pista!
Casper Ruud nunca ha sido capaz de ganarle un set a Sinner durante su carrera. De hecho, en los cuartos de final de Roma de la pasada edición, el italiano le endosó un 6-0, 6-1 para pasar a semifinales. Veremos si esta vez el duelo está más igualado...
¡Buenas tardes a todos! Jannik Sinner y Casper Ruud se miden en la final del Masters 1000 de Roma, la última parada antes de la celebración de Roland Garros. El italiano puede conquistar el sexto Masters 1000 consecutivo y convertirse en el segundo tenista de la historia en ganarlos todos. Con tan solo 24 años. ¡Empezamos!
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