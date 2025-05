Sinner rompe su silencio antes de debutar en Roma

Desde este lunes, Jannik Sinner vuelve al circuito. El número uno del mundo, después de tres meses de sanción por el positivo en clostebol, jugará delante de su público y debutará este fin de semana en el Masters 1000 de Roma. Antes de saltar a pista, el transalpino concedió una rueda de prensa a los medios de comunicación, en la que resumió cómo han sido estas semanas.

"No tengo grandes expectativas para este torneo. Solo quiero entender mi nivel y ver cómo me siento en la cancha. Es una sensación extraña empezar de nuevo así, pero estoy feliz de estar aquí", comentó Sinner, que volverá a Roma después de dos años. El italiano no participó en la edición de 2024 por problemas físicos.

Aunque se mostró motivado de jugar en casa, no escondió su verdadero objetivo a corto plazo. "Mi verdadero objetivo es París. Ahora tendré que pensar partido a partido y, mientras tanto, superar la primera ronda. Estoy bien física y mentalmente y me siento descansado".

Jannik Sinner, durante la rueda de prensa / EFE

A pesar de la sanción, Jannik Sinner no se ha perdido ni un solo Grand Slam en la temporada. De hecho, el último partido oficial que ha disputado es la final del Open de Australia contra Alexander Zverev, en la que levantó el título tras dos semanas prácticamente perfectas.

"Al principio no veía muchos partidos. Desde Madrid empecé a verlos más para estudiar a algunos jugadores, algunos interesantes. Nuevos jugadores, nuevas generaciones… es interesante. El tenis es muy individual, no hay equipo, cada uno tiene su gente a su alrededor. Lo más bonito es volver a entrar en una pista y ver a la gente maravillosa, a la afición. Por otro lado, hay tensión, presión. Pero no tengo miedo de salir a la pista, simplemente estoy contento. Creo que hemos hecho todo lo posible estos meses para estar lo suficientemente frescos y ya veremos".

Jannik Sinner con el trofeo de campeón en el Open de Australia / AP

El italiano también fue preguntado por la sanción. "Para mí es una buena noticia que esta historia haya terminado. No quería hacer ese trato al principio, pero a veces tenemos que elegir lo que es mejor para nosotros en un mal momento y ahora estoy muy feliz de volver a jugar al tenis. Casi no hablé con nadie. Solo hablé con Draper y Sonego. Aunque cuando me suspendieron, recibí mensajes de muchos jugadores".

Un camino complicado

El número uno del mundo debutará en segunda ronda ante el ganador del duelo entre Navone y Cina. Su camino hasta la final no será fácil, con rivales potenciales como Alejandro Davidovich en tercera ronda, Casper Ruud en cuartos de final o Álex de Miñaur en semifinales. El plato fuerte llegaría en la final, donde podría verse las caras con Carlos Alcaraz.

"Estoy contento con cómo han ido estos meses. Al principio, pasé mucho tiempo sin tocar la raqueta, luego empezamos despacio y enseguida me salieron ampollas en las manos. Pero estoy contento con cómo ha ido. Comprendí que fuera de la pista es muy importante tener gente a tu lado. Viví con mi familia y mis amigos: todo ha ido bastante bien". Los tenistas tiemblan: vuelve el número uno.