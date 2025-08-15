Sinner rompe su 'gafe' con Auger-Aliassime y avanza a 'semis' de Cincinnati

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, se clasificó este jueves para las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) tras barrer de la pista al canadiense Felix Auger-Aliassime, al que nunca había ganado. Sinner, que defiende su título de 2024 en Cincinnati, se deshizo de Auger-Aliassime (28 del mundo) por 6-0 y 6-2 en una hora y 11 minutos.

El italiano se medirá en semifinales al ganador del partido entre el danés Holger Rune (número 9) y el francés Terence Atmane (número 136), que se jugará más tarde. Con este resultado, Sinner se convierte en el quinto jugador desde el inicio del siglo en sumar 25 victorias seguidas en pista dura después de Roger Federer -que tiene el récord con 56-, Novak Djokovic, Andy Murray y Rafael Nadal.

Además, rompe el maleficio que arrastraba con Auger-Aliassime, con el que había perdido los dos partidos que había disputado (Madrid y Cincinnati en 2022). Sinner se mostró intratable este jueves sobre la pista central de Cincinnati. El italiano sólo cedió 9 puntos en todo el primer set, en el que logró tres 'breaks' para el 6-0. Auger-Aliassime pareció revivir al inicio de la segunda manga, que abrió rompiendo el saque de Sinner y consolidando su servicio para el 0-2, pero fueron sus únicos dos juegos del partido.

Desde ese 0-2, Sinner ganó los dos siguientes juegos en blanco, recuperando el 'break' y recobrando la confianza. El resto del set fue un paseo en el que sumó otras dos quiebres para cerrar el partido con un 6-2. Auger-Aliassime, que hoy cometió 29 errores no forzados, cedió ambos sets sirviendo y con una doble falta.

"Siento que hoy estuve restando muy, muy bien. Creo que ese fue mi punto clave, lo que también me dio la confianza para sacar bien", aseguró Sinner en declaraciones a pie de pista al finalizar el partido.

El italiano reconoció haber pasado por "un pequeño bajón al inicio del segundo set", pero se mostró satisfecho por haberse recuperado rápidamente y estar mejorando su juego desde que llegó a Cincinnati, primer torneo que disputa después de conquistar Wimbledon.

"Las primeras rondas nunca son fáciles porque hay que acostumbrarse a las condiciones, a la situación en la pista. Pero después de un par de partidos, en los que tienes que trabajar ciertos aspectos, es natural que juguemos o nos sintamos mejor", dijo. "Estoy muy contento por eso. Hoy me sentí muy bien en la pista", añadió.