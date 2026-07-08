Sinner se rinde a Djokovic antes de la semifinal de Wimbledon: "Si quiero tener alguna posibilidad, necesito mejorar mi nivel"

Novak Djokovic volvió a demostrar por qué es uno de los mejores deportistas de la historia. El tenista serbio ganó en los cuartos de final de Wimbledon en un partido que se alargó hasta las cinco horas y cuarto. Una hazaña impresionante a sus 39 años, superando al actual número cuatro del mundo, que está atravesando el mejor momento de su carrera. Se agotan los calificativos.

Su rival en semifinales será Jannik Sinner. Sin duda, es el partido más atractivo que puede verse a día de hoy, teniendo en cuenta que Alcaraz está fuera del circuito por lesión. Si el balcánico puede tener alguna posibilidad contra el italiano, esa es en la superficie de hierba o pista dura, donde el físico no juega un papel tan clave. El italiano valoró la posibilidad de enfrentarse a Nole antes de conocer cuál sería su contrincante.

"Sé que puedo ganarle si juego bien, pero también sé muy bien que puedo perder. Hay presión, sí, pero la experimento con mucha naturalidad. Me alegra estar en la pista y dar lo mejor de mí", valoró. En el último enfrentamiento entre ambos en un Grand Slam, en el Open de Australia de este año, el serbio dio una de las grandes sorpresas de la temporada y eliminó al actual número uno.

Jannik Sinner, en Wimbledon / EUROPA PRESS

"Si quiero tener alguna posibilidad en las semifinales, sin duda necesito mejorar mi nivel. Estoy jugando bastante bien y creo que cada día juego mejor. Tengo bastante confianza en que puedo hacerlo. No es seguro que lo consiga, pero normalmente me gusta jugar las semifinales, en las rondas importantes me gusta arriesgar", aseguró Jannik, que no está dejando las mejores sensaciones en Londres.

En las declaraciones, recogidas por 'Ubitennis', también se rindió al trabajo diario del jugador de Belgrado para seguir en la élite. "Para mí, es increíble cómo entrena, cuánto se dedica a sí mismo, a su cuerpo, y la motivación que aún conserva. Creo que podemos estar muy contentos de que siga aquí dando el 100% e intentando ganar su vigésimo quinto Grand Slam", finalizó.

Djokovic es consciente de que esta edición de Wimbledon es una de sus últimas oportunidades para conquistar su tan ansiado Grand Slam número 25. A partir del US Open, no solo estará Jannik Sinner en el cuadro; también lo hará Carlos Alcaraz. Y, como se vio en Australia, ganar a uno es posible, pero ganar a los dos de manera seguida es prácticamente una utopía.

El partido más largo de la carrera de Djokovic en Wimbledon

El serbio deberá recuperarse del tremendo esfuerzo que supuso el duelo de cuartos de final contra Felix Auger-Aliassime. Sorprendentemente, acabó bastante entero para tratarse del partido más largo de su carrera en Wimbledon. Incluso se puso a bailar en la celebración, mientras miraba a sus hijos que estaban en la grada y se negaron a marcharse a dormir.

Las semifinales masculinas se disputarán este viernes, por lo que Novak Djokovic tendrá más de dos días para descansar y recuperar todas las energías posibles. Lo que está claro es que no saldrá a especular, ya que tiene una oportunidad única de volver a estar en una final de Grand Slam. Y, en caso de lograrlo, no tendría ni a Sinner ni a Alcaraz delante.