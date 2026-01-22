Sinner se rinde a las dejadas de Alcaraz: "Todo el mundo sabe quién es el mejor"

Jannik Sinner se volvió a pasear por Australia. El italiano tuvo un partido plácido ante el australiano James Duckworth (6-1, 6-4, 6-2), que le puso ganas, pero con eso no es suficiente ante el dos del mundo. Dominando todas las facetas del juego y mejorando todavía más con su primer saque (18 aces), Jannik ya está en tercera ronda sin ningún tipo de desgaste.

El público australiano se volcó a favor de su tenista desde el inicio, aunque incluso ellos sabían que era imposible desconcentrar a la máquina italiana, que esta vez no concedió bolas de break ni siquiera en el primer turno de servicio, como le sucedió en su debut. En veinte minutos de partido, ya iba 5-1 arriba y Duckworth no era capaz de incomodar de ninguna forma.

La única solución era complicarle la vida con el servicio, pero tampoco fue su día en esa faceta. En los intercambios, la diferencia de nivel es demasiado grande y se demostró en cada 'rally'. La segunda manga fue la más igualada del encuentro: el australiano elevó su nivel y tuvo en su mano colocarse break arriba, pero los saques de Jannik siempre van a la línea cuando la cosa se pone fea.

El tercer set ya fue todo un trámite. El tenista local bajó los brazos y jugó más por inercia que por convicción. En cambio, el trabajo de Sinner no acababa hasta el último punto, por lo que siguió concentrado y exhibiendo derechas y reveses en los ángulos de la pista. Cuanto antes acabara el partido, mejor. Y por poco no logra el set en blanco para rematar la faena en la Rod Laver Arena.

"Primero, cada partido es muy difícil y muy feliz de estar en la siguiente ronda. Estuve muy bien con el servicio, y muy feliz de mi actuación. Le deseo lo mejor a Duckworth tras las operaciones que ha sufrido en los últimos años. Sé que vosotros sois australianos, pero os habéis portado muy bien", inició Sinner en la entrevista a pie de pista junto a Jim Courier.

Jannik Sinner, en el duelo ante Duckworth / Aaron Favila

"Físicamente me siento bien. Por supuesto, a medida que pasen los partidos, decidiremos trabajar más en el gimnasio. Pero bueno, el cuerpo se siente bien y también la mente. Este torneo es muy importante para nosotros y todavía más esta pista tan especial, donde he ganado en los dos últimos años", prosiguió el italiano.

Sinner reconoce el dominio de Alcaraz

Cuando fue preguntado por sus nuevas herramientas en la pista, fue claro: "En dejadas y reveses todavía tengo que trabajar más, como ir más a la red. Intento aprender de mi entrenador Simone. Estoy feliz de estar donde estoy, pero tengo que seguir peleando. ¿Todo el mundo sabe quién hace mejores dejadas, no? Todo el mundo sabe que es Carlos. También mi anterior rival, Hugo Gaston, las hace muy bien".

El próximo rival de Sinner en Australia será el estadounidense Eliot Spizzirri, otro contrincante muy asequible para el número dos del mundo, que gozará de una primera semana muy plácida en Melbourne. Después ya subiría el nivel, como era de esperar, en los octavos de final, donde podría verse las caras con Karen Khachanov, tenista incómodo en la superficie de pista dura.