Sinner responde a Alcaraz con una nueva final en Pekín

Jannik Sinner consiguió este martes el billete para la final del ATP 500 de Pekín tras vencer en tres sufridos sets a Álex de Miñaur (6-3, 4-6, 6-3). Si Carlos Alcaraz conseguía clasificarse a la última instancia del torneo en Tokio, la respuesta del italiano ha sido inmediata tras un partido sufrido donde tuvo que hacer frente a algunas molestias físicas.

No era Sinner el rival que hubiese deseado Álex de Miñaur para estas semifinales en Pekín. Ni él ni nadie. Pero el australiano llegaba al duelo con un balance que hablaba por si solo: diez victorias para el italiano, ninguna para Álex en toda su carrera en el duelo particular. Y las estadísticas están para romperse, pero este martes no iba a ser ese día.

La historia de siempre

No lo sería, pero no porque Álex no lo fuese a intentar. La primera manga empezó con ambos tenistas fuertes, sólidos en su servicio, alternando golpes duros desde el fondo de pista... pero el problema volvía a ser el mismo de siempre. Sin variar alturas ni probar cosas distintas ante un jugador que es un auténtico muro con un ritmo alto de bola, ganar a Sinner es prácticamente imposible. Y lo entendió rápidamente; el break llegó con 3-2 en el marcador y Jannik solamente tuvo que hacerse fuerte en su servicio para llevarse la primera manga (6-3).

Más disputado fue el segundo set. Sinner desaprovechó dos bolas de break con 1-1, algo que De Miñaur se agarró como un clavo ardiente para dar la vuelta al partido. Desaprovechó hasta seis bolas de rotura, aunque a la séptima llegó la vencida; el australiano rompió al italiano con 4-5 y se aseguró la segunda manga contra todo pronóstico (4-6).

Y fue en ese momento donde murió el partido. Sinner consiguió dos roturas en la tercera manga en los dos primeros juegos al servicio del australiano y todo fue cuesta abajo hasta el final. A pesar de las molestias del número dos, que no se encontraba cómodo con su estado físico, terminó haciéndose fuerte en su saque para sacar adelante el partido (6-3). y clasificarse a la final en Pekín donde ya espera rival.