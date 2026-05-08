Sinner renuncia a Halle y llegará sin rodaje a Wimbledon

Era evidente que Jannik Sinner tenía que tomarse un descanso en algún momento de la temporada y tras decidir ambiciosamente acudir a todos los torneos de la gira de tierra batida, la pausa en el calendario llegará en la hierba, donde se ha borrado de la lista de participantes del torneo de Halle.

El italiano renuncia así al torneo previo a Wimbledon, por lo que llegará a la cita en el All England Club sin rodaje previo sobre la superficie.

Una baja que no tendrá casi efecto en lo que a puntos respecta ya que el italiano cayó a las primeras de cambio ante Bublik y solo sumo 50 puntos en su aventura previa a arrebatar el trono de Wimbledon a Alcaraz.

Queda claro que Sinner se ha marcado como gran reto hacer el pleno en la tierra batida y con Montecarlo y Madrid ya en el bolsillo, ahora se centra en Roma y Roland Garros, títulos que le harían completar todos los grandes del circuito.

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De conseguir el título en París, el de San Candido tendría tres semanas de descanso hasta su llegada a Londres por lo que gozará del descanso que debería tener ahora en la gira de tierra de no haberse visto con la gran oportunidad de poder lograr un hito histórico beneficiado por la baja de Carlos Alcaraz.