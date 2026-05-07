Sinner recibe un aviso para Roland Garros: "Djokovic también era favorito en 2011 y 2015"

Las opiniones de Patrick Mouratoglou rara vez pasan desapercibidas y esta vez no ha sido diferente. El técnico francés volvió a generar debate al analizar el dominio actual de Jannik Sinner sobre tierra batida tras sus títulos en el Monte Carlo Masters y el Mutua Madrid Open.

Mouratoglou fue más allá de elogiar el nivel del italiano y se atrevió a compararlo con algunos de los mejores momentos de Novak Djokovic sobre arcilla. Según el entrenador, el juego de Sinner se adapta incluso mejor a la superficie que el del serbio en temporadas tan dominantes como 2011 o 2015.

Sinner durante la rueda de prensa en Roma / EFE

“Si consideras los dos años en los que Novak tuvo una dominancia similar, en ambos casos no ganó Roland Garros”, recordó el francés, antes de marcar diferencias entre ambos estilos. “Creo que el juego de Jannik en tierra es mejor que el de Novak”.

Para Mouratoglou, la clave está en aspectos técnicos concretos. “Jannik juega con mucho más margen sobre la red. La calidad de sus golpes es diferente y eso es muy importante en tierra batida”, explicó. En su opinión, esa capacidad para generar golpes más pesados y sostener intercambios largos le da “una pequeña ventaja extra”.

Las declaraciones no han tardado en generar debate, especialmente teniendo en cuenta el historial de Djokovic sobre tierra. El serbio conquistó tres veces Roland Garros y ganó once Masters 1000 sobre arcilla, además de derrotar en varias ocasiones a Rafael Nadal en la superficie favorita del español.

Patrick Mouratoglou / EFE

Sin embargo, Mouratoglou considera que el nivel actual de Sinner está en otra dimensión dentro del circuito. El italiano atraviesa el mejor momento de su carrera y ya acumula cinco títulos consecutivos de Masters 1000, consolidándose como el gran dominador del tenis masculino.

Tras conquistar Montecarlo y Madrid, Sinner llegará a París como el gran favorito para levantar su primer título en Roland Garros.