Sinner rechaza un partido de golf con Alcaraz: "Con Carlos no"

Cincinnati vuelve a reunir a las grandes raquetas del tenis masculino después de un mes de vacaciones, en el que los grandes nombres se dieron de baja del torneo de Toronto. La apretada agenda hizo tomar la misma decisión para la mayoría de ellos, que vuelven a encontrarse ahora en tierras americanas.

Todo ello, con el US Open de fondo, aunque con el objetivo de levantar el título primero en Cincinnati. A la espera de ver el debut de Carlos Alcaraz, quien ya hizo sus deberes fue Jannik Sinner, que despachó su debut con una absoluta facilidad ante el colombiano Galan, que no pudo mantener ni una hora de partido (6-1 y 6-1).

Tras su debut triunfal, Sinner se mostró contento y satisfecho y atendió a Tennis Channel para hablar sobre su estado tres la inactividad desde su victoria en Wimbledon.

Además, también fue invitado por el presentador a un partido de golf ante Carlos Alcaraz, quien ha mostrado estos días que ha disfrutado de su otra gran pasión junto a su equipo y algunos compañeros del circuito como Ruud. El español es un enamorado confeso del golf y eso hizo declinar la invitación a Sinner.

"No, no, no" respondió entre risas el italiano. "Carlos es demasiado bueno para mí. Con mi equipo es mejor" aseguró el número uno mundial, que ya espera al canadiense Diallo en segunda ronda.

ALCARAZ, A NO QUEDARSE ATRÁS

Con el golf ya a un lado, Carlitos debe tomar buena nota del debut de Jannik Sinner y no relajarse en absoluto. El italiano dejó bien claro que ni un mes de parón sirve para hacerle bajar el ritmo y apunta con una primera exhibición a los títulos de Cincinnati y el US Open nuevamente.

"Recuperar el número uno es el gran objetivo en esta segunda mitad de año". Así de claro fue Alcaraz, que para ello deberá no fallar, porque Sinner ya ha demostrado que no lo hará.

La lucha por el liderato del tenis mundial vuelve a estar aquí. Cincinnati, primera parada.