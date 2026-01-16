Sinner se rearma para el Open de Australia

HEAD ha presentado la nueva serie de raquetas de tenis SPEED 2026, una de las gamas más icónicas y vendidas de la marca, diseñada para jugadores que buscan jugar rápido con una combinación equilibrada de potencia precisa y control. Avalada por Jannik Sinner y Karolína Muchová, esta nueva generación incorpora importantes mejoras tecnológicas y un diseño renovado y llamativo. El lanzamiento oficial está previsto para enero de 2026, momento en el que tenistas de todos los niveles podrán beneficiarse de la nueva tecnología Hy-Bor, utilizada también en la industria aeroespacial, que mejora la estabilidad, la potencia y el control percibidos, además de facilitar la generación de efecto. A esto se suma la avanzada tecnología Auxetic 2.0, que proporciona una sensación más conectada y directa con la pelota en cada golpe.

La potencia controlada característica de la serie SPEED 2026 se refuerza gracias al taladrado direccional, que amplía el punto dulce y ofrece un impacto más suave, y al patrón especial de encordado SPEED, pensado para ofrecer potencia bajo control incluso a alta velocidad de swing. En el apartado estético, HEAD apuesta por una reinterpretación moderna de su clásico blanco y negro, con un diseño asimétrico en blanco perlado y azul-negro metálico, acabado mate y una clara orientación premium.

Como novedad, la gama se amplía con dos nuevos modelos: la SPEED TOUR 2026, con una cabeza más pequeña que proporciona una precisión extrema para jugadores de torneo de ritmo rápido, y la SPEED MP UL 2026, una raqueta ultraligera y muy manejable pensada para principiantes y jóvenes en progresión. La colección se completa con modelos para todo tipo de jugadores, desde la SPEED PRO 2026 para competidores exigentes, pasando por la popular SPEED MP 2026, hasta versiones más ligeras, oversize y júnior.

Además, HEAD ha confirmado que Jannik Sinner utilizará esta nueva raqueta SPEED 2026 en Australia, reforzando la apuesta de la marca por el alto rendimiento en los escenarios más exigentes del circuito profesional y consolidando a la serie SPEED como una referencia tanto para jugadores de élite como para aficionados ambiciosos.