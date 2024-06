¿Por qué Sinner no quiere saber nada de las redes sociales?

Jannik Sinner nunca ha destacado por ser un jugador muy extrovertido. De hecho, el italiano siempre ha sido muy suyo, alejado de las redes y dando muy poca información acerca de su vida privada. Esta forma de llevar la fama le ha llevado a ser actualmente el número uno del mundo.

El italiano ha concedido una entrevista en 'L'Équipe', donde ha hablado de cómo lleva la fama, su pasión por los deportes de velocidad, su trabajo mental y su obsesión por el sonido en el mundo del tenis. Sinner afronta a partir de la próxima semana el reto de Wimbledon como primer cabeza de serie.

"Especialmente en Italia, mucha más gente me reconoce, lo cual es bueno. Pero ser famoso por serlo no me interesa. Quiero ser una fuente de inspiración, animar a que cada vez más jóvenes cojan una raqueta y salgan a jugar porque el tenis es un gran deporte. Cuantos más niños jueguen, mejor será para el futuro del tenis italiano", ha asegurado Jannik acerca de la fama tras ser número uno mundial.

El italiano es una persona muy alejada del mundo de las redes sociales. "Das una imagen de ti mismo que no representa la realidad. Es una forma de mentir. ¿Deberíamos confiar en lo que nos muestran las redes sociales? Así que, francamente, prefiero vivir sin ellas. No necesito leer lo que la gente escribe sobre mí, no pienso en eso y me gusta mi vida sin redes, tal como la vivo ahora."

También ha hablado de su pasión por los deportes de velocidad. "Me encantan los karts. Siempre que tengo tiempo voy allí con amigos. Lo que me gusta es la adrenalina, el control que tienes sobre el kart, cómo reacciona, el manejo de las trayectorias... Todo depende de ti. Y luego, me encanta la competencia. Salir a la pista con amigos e intentar ir más rápido que los demás. Es puro placer".

El sonido en el tenis: otro elemento fundamental

El concepto del sonido en el mundo del tenis lo ha introducido Sinner. "Cuando pruebo raquetas, me concentro en el sonido de la pelota al golpear. Ni siquiera miro dónde aterriza. Si tengo una buena conexión con el sonido, es la raqueta adecuada. En el entrenamiento, trato de reproducir golpes que produzcan el sonido correcto con la mayor frecuencia posible".

Jannik Sinner debutará en Wimbledon como número uno ante el alemán Yannick Hanfmann. El italiano tendrá un camino duro hasta la final, con posibles duelos ante Berrettini en segunda ronda, Griekspoor en tercera, Dimitrov en cuartos y, sobre todo, Carlos Alcaraz en semifinales.