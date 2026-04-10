Sinner quiere el número uno en Montecarlo

Después de dejarse un set ante Tomas Machac, Jannik Sinner volvió a normalidad. Es decir, volvió a ganar dos sets a cero. El italiano no dio opción a Felix Auger-Aliassime (6-3, 6-4) y está a tan solo dos partidos de recuperar la corona del tenis. Aunque el canadiense plantó cara en los primeros juegos, rápidamente el número dos del mundo demostró por qué motivo lo es.

El rival de Jannik llegaba fresco para el choque, después de que Casper Ruud se retirara del encuentro anterior en el segundo set. El canadiense amenazó en el primer juego del partido, ante un inicio algo frío del transalpino. Sin embargo, no fue capaz ni siquiera de tener bolas de break a favor. El público sentía que el choque iba a ser más igualado de lo previsto en un principio.

Ya se encargó Sinner de hacer desaparecer esa teoría; ese pensamiento. Desde el resto, tuvo dos bolas de rotura, gracias a varios intercambios en los que fue capaz de lanzar un 'winner'. Gracias a su primer servicio, Felix fue capaz de resistir la presión que procedía desde el otro lado de la pista y apuntarse el juego. No sucedió lo mismo dos turnos después, donde Jannik logró el primer 'break' del choque.

Jannik Sinner, durante el duelo ante Felix Auger-Aliassime en Montecarlo / SEBASTIEN NOGIER

Como si se tratara de un torneo en pista dura, el italiano no concedió bolas de rotura en toda la manga, que se adjudicó en otro juego impecable por su parte. Auger-Aliassime estuvo muy fino con su servicio y en los intercambios, pero a veces ni la perfección es suficiente contra Jannik Sinner. Una frase que se pudo aplicar perfectamente al primer set... y también al segundo.

El italiano se sacó de la chistera un 'break' en la segunda manga que solo puede conseguir él. En el mismo juego clavó un 'passing' en carrera prácticamente imposible, colocó un resto forzado en la misma línea de fondo y remató un 'smash' desde el centro de la pista al único ángulo donde Auger-Aliassime no podía llegar. El canadiense no se lo podía creer.

Sinner ya no solo golpea plano a la bola, sino que se atreve a hacer dejadas y cortados cuando la pelota quema. El italiano ha ampliado el repertorio de su juego y sabe que en tierra batida es donde es más importante. Donde la magia es más necesaria para hacer grandes cosas. Y parece más que listo para retar a Carlos Alcaraz en su superficie predilecta.

Tras este triunfo, se confirma uno de los partidos más atractivos del torneo para semifinales: Sinner-Zverev. Ambos jugadores ya se cruzaron tanto en Indian Wells como en Miami, pero en tierra batida todo cambia. Sin duda, será una de las oportunidades del germano de consolidar su posición y demostrar de que es capaz de hacer daño al italiano. Paralelamente, haría un favor a Alcaraz en la lucha por el número uno.