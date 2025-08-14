Sinner sobre su próximo rival: "Nunca le he ganado"

Jannik Sinner avanza en Cincinnati tras medirse con el tenista francés Adrian Mannarino y continúa en racha con 24 victorias en superficie rápida. El triunfo ante Mannarino se consolidó en un partido de una hora y 48 minutos por 6-4 y 7-6 (4).

Jugar ante Mannarino no fue fácil para el italiano, de hecho, todo lo contrario. El francés le supuso un dolor de cabeza al número uno del mundo y así lo explicó este en una entrevista concedida a Tennis Channel. "Son muchas cosas las que le hace un rival muy difícil. Lo primero de todo es que es zurdo y mantiene la bola muy baja y después le da mucho efecto, tanto con la derecha como con el revés. Simplemente, intentaba entender qué podría funcionar contra él en ciertos momentos. Retrasé mi posición en el resto para leer mejor su saque, también intenté romperle el ritmo. Pero la verdad es que sacó muy bien durante todo el partido", comentó Sinner.

PARÓN POR LA LLUVIA

El encuentro estuvo marcado por la difícil climatología que caracteriza a Cincinnati, hecho que obligó a hacer un parón de casi tres horas en el partido por culpa de la lluvia, ya que dificultaba la jornada. Tiempo en el que Jannik Sinner optó por jugar a las cartas con su equipo para después continuar con el partido. "En este tipo de encuentros tienes que intentar sentir la bola, pero ha sido muy difícil con el retraso por la lluvia. En esos momentos intentas relajar tu mente, juegas con tu equipo y después, cuando vuelves a la pista, intentar recuperar el nivel mostrado anteriormente. Pero no siempre es fácil, el tenis tiene muchas subidas y bajadas, así que estoy muy feliz de estar en cuartos", decía sincerándose el tenista transalpino.

Aunque el mal tiempo no frenó a Jannik, que, una vez más, demostró estar a la altura de cualquier situación, llegando a jugar el mejor tenis en un escenario complicado como es el de Cincinnati. "Hoy él estaba sacando muy bien, de hecho no tuve muchas oportunidades al resto. En el primer set era muy difícil, pero al final he tenido mi oportunidad. Creo que ya lo dije el año pasado, pero es muy difícil jugar bien al tenis en Cincinnati. A veces hace viento, otras llueve y después sale el sol. Nunca sabes lo que puede pasar, pero tienes que estar centrado mentalmente", confesaba el italiano.

UN RIVAL DIFÍCIL

Ahora Sinner se enfrenta a un reto complicado. Su billete a la semifinal se lo jugará ante un tenista al que no ha podido ganar, el canadiense Auger-Aliassime. Ambos jugadores se han visto las caras en dos ocasiones en las que Aliassime se ha impuesto a Sinner, algo que no se le pasa por alto al italiano. "Nunca he ganado a Auger-Aliassime, tuvimos un partido muy duro aquí en 2019, yo tuve una bola de partido, pero fue un gran duelo. Él tiene mucho potencial, sobre todo cuando tiene un buen servicio, y será muy difícil, pero, sinceramente, estoy deseando jugar contra él. Me gustan estos desafíos y espero alcanzar mi nivel porque si quiero jugar bien contra él, tengo que mejorar mi tenis. Así que veremos qué pasa, los cuartos de final muestran la parte final de los torneos y me gusta estar en esos contextos", afirmó Sinner que avanza rondas en Cincinnati para seguir defendiendo su título logrado en 2024.

El dominio y la solidez de Sinner en el tenis son algo obvio. De hecho, con su participación en los cuartos de final de Cincinnati, el italiano consigue firmar un 'hito' deportivo que solo pertenecía hasta el día de hoy al 'Big Three'. Jannik ha conseguido estar en los cuartos de final de todos los Masters 1000 que disputó en 2024 y 2025. Algo que solamente tres personas habían alcanzado: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Lo que ayuda a reafirmar el nivel extraordinario que el de San Candido exhibe en cada encuentro que disputa.