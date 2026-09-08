Sinner prepara su regreso tras decir adiós al US Open: la rodilla ya le permite entrenar

Jannik Sinner sorprendió a todos cuando tomó la decisión de bajarse del US Open en el último momento. El motivo de su ausencia en Nueva York fue a causa de unas molestias en la rodilla y, tras los colapsos físicos del tenista en el pasado, el equipo decidió que lo mejor era prevenir antes de ver de nuevo a un Sinner agotado.

Hace unas semanas conocíamos la noticia de que el italiano estaba haciendo sesiones de fisioterapia en el J Medical, el centro médico de la Juventus en Turín. Según informó la 'Gazzetta dello Sport', los médicos le dijeron al italiano que debía hacer reposo absoluto con la raqueta al menos hasta el 6 de septiembre.

Dicho y hecho, el número uno del mundo ha estado lejos de una raqueta hasta el día de ayer. Sinner ha vuelto a entrenar en la pista tan pronto como se le levantó esta 'prohibición'.

Sinner ya está entrenando

El tenista de San Cándido estuvo este lunes golpeando pelotas en el Circolo Stampa Sporting de Turín, junto a parte de su equipo, entre ellos preparadores y fisioterapeutas, para probar la rodilla derecha de cara a un posible regreso en la gira asiático.

El torneo al que espera volver es el ATP 500 de Pekín, cita en la cual defiende el título del año pasado y partiría como primer cabeza de serie. Es decir, que con estos entrenamientos tendría aproximadamente dos semanas para una preparación progresiva, con el objetivo de volver a la competición. En caso de que responda bien, luego continuaría con el Masters 1000 de Shanghái.

Estos días hemos podido ver al italiano en el paddock del GP de Monza, donde estuvo disfrutando de este tiempo libre que se ha visto obligado a tomarse. En el evento le preguntaron por su recuperación y el italiano afirmó que "la rodilla se encuentra bien". También se ha dejado ver en el partido entre el Milán y la Juve.

"La rodilla se encuentra bien"

Debido a esta inflamación en la rodilla, se ausentó de Toronto, Cincinnati y Nueva York para priorizar su recuperación. Parece que Carlos Alcaraz y él no se ponen de acuerdo.

Tras la confirmación de que el murciano volvía al circuito tras casi cinco meses fuera, fue entonces cuando el italiano anunció su baja del US Open a través de sus redes sociales.

En este tiempo en el que el tenista de El Palmar ha estado cuidando de su muñeca, Sinner se ha coronado en Wimbledon sumando otro grande. Esta es la oportunidad de Alcaraz para añadir otro 'major' a su palmarés sin el italiano por el camino en Nueva York.

A finales de semana será examinado para decidir su vuelta al circuito

Desde el 13 de julio no disputa ni un solo partido, justo después de levantar el título de Wimbledon. Según ha informado la Gazzetta dello Sport, el italiano está sometiéndose a una exhaustiva recuperación con ejercicios específicos para el fortalecimiento de los músculos que sostienen la rodilla.

Tal y como asegura el medio italiano, desde el equipo de Sinner no hay prisa por volver a las pistas. El objetivo es hacerlo cuando el tenista esté preparado.

Desde la Gazzetta aseguran que al final de esta semana, se realizará una nueva evaluación con el equipo técnico y médico para examinar el progreso realizado y determinar si será posible regresar al tenis de forma permanente y regular.