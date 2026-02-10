Sinner se pone en manos de la Juve para dar caza a Alcaraz

Jannik Sinner ha dejado ya atrás la decepción del Open de Australia y mira con ambición los próximos retos de un calendario muy favorable para sus intereses. El tenista italiano tiene el ATP 500 de Doha como su siguiente parada en el calendario, en la primera de las citas en la que no defiende ni un solo punto debido a la sanción que le impusieron el 15 de febrero del año pasado por su positivo en clostebol.

Hasta el Masters 1000 de Roma (6-17 mayo), el de San Cándido tiene la oportunidad de sumar muchos puntos en su carrera por dar caza a Carlos Alcaraz en la cima del ranking ATP.

Antes de afrontar todo ello, Sinner ha querido tomarse unos días de descanso y aprovechar para visitar el centro médico de la Juventus, sitio habitual de sus revisiones, para tratar de examinar a fondo los calambres que le volvieron a afectar en Australia. En su partido de tercera ronda ante Spizzirri, el italiano se vio afectado por el calor y su cuerpo quedó acalambrado casi por completo.

Un hecho que no es nuevo para Sinner y que sigue investigando sobre ello.

Tras su fugaz visita a Turín, Sinner y su equipo han puesto ya rumbo a Doha para preparar a fondo la cita en la capital de Catar y cumplir así también con varios eventos publicitarios que tiene programados en la ciudad.

OPORTUNIDAD POR DELANTE

La de Doha será la cita previa antes de partir hacia Estados Unidos, donde afrontará los dos primeros Masters 1000 de la temporada, Indian Wells y Miami. Una primera oportunidad para restar puntos a la diferencia con Alcaraz, pese a que el español no defiende tampoco demasiados puntos.

Si lo hará el español en la gira de tierra batida, donde antes de Roland Garros deberá defender los títulos en Montecarlo y Roma y la final en Barcelona. Torneos en los que Sinner podrá sumar sin presión a mirar lo que debe defender.

Noticias relacionadas

Con el Open de Australia ya en el olvido, Sinner mira de frente con Doha y Alcaraz en su punto de mira.