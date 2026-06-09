Sinner pone a examen su corazón tras lo sucedido en Roland Garros

La preocupación por el estado físico de Jannik Sinner sigue muy presente después de su inesperada eliminación en Roland Garros. El número uno del mundo completó este martes una segunda jornada de pruebas médicas en el Hospital San Raffaele de Milán, donde los especialistas tratan de encontrar una explicación a los problemas físicos que provocaron su derrumbe en París.

El italiano fue fotografiado de nuevo a la salida del centro hospitalario, al que acudió para someterse a una batería de exámenes programados tras el preocupante episodio vivido en la segunda ronda del Grand Slam francés. La investigación médica se está desarrollando bajo estrictas medidas de confidencialidad. Según apuntan medios italianos, el hospital ha blindado el acceso a toda la documentación clínica del jugador para evitar cualquier filtración sobre el proceso.

Jannik Sinner, durante el partido ante Juanma Cerúndolo en Roland Garros / Europa Press/Contacto/Matthieu M

El objetivo es analizar en profundidad los diversos episodios de debilidad física que ha sufrido el tenista en los últimos meses. Aunque su temporada parecía impecable desde el punto de vista de los resultados, algunas señales de alarma ya habían aparecido anteriormente.

En enero, durante el Open de Australia, el italiano sufrió importantes problemas físicos relacionados con el calor, la deshidratación y los calambres. Aunque consiguió superar aquella situación, terminó cayendo en semifinales frente a Novak Djokovic. Más recientemente, también mostró síntomas de malestar durante el Masters 1000 de Roma, especialmente en su duelo de semifinales contra Daniil Medvedev.

Todo ello contrasta con una de las mejores rachas de resultados que se recuerdan en el circuito. Antes de Roland Garros, Sinner había enlazado cinco títulos consecutivos de Masters 1000 en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, una serie de triunfos que le habían convertido en el gran favorito para conquistar París.

Sinner en rueda de prensa / EFE

Las pruebas que está realizando estos días buscan descartar cualquier problema de fondo. Entre los estudios contemplados figuran análisis metabólicos y cardiovasculares completos para detectar posibles deficiencias o alteraciones que puedan explicar estos episodios recurrentes.

Por el momento no ha trascendido ningún diagnóstico ni existe una preocupación inmediata sobre su futuro competitivo. De hecho, las informaciones procedentes de Italia coinciden en señalar que el jugador se encuentra bien y mantiene un estado de ánimo positivo.

A la salida del hospital, Sinner fue visto sonriente, vestido con ropa deportiva y acompañado por miembros de su entorno. El italiano no quiso realizar declaraciones ante los medios presentes, aunque las imágenes transmitieron tranquilidad en torno a su estado general.

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Ahora, mientras continúa la investigación médica, el gran objetivo pasa por llegar en las mejores condiciones posibles a Wimbledon. El número uno del mundo ha decidido renunciar a los torneos previos sobre hierba para centrarse exclusivamente en su recuperación y preparación, con la intención de defender el título conquistado el pasado año y despejar definitivamente las dudas físicas surgidas tras su inesperado desplome en Roland Garros.