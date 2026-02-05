Sinner y la polémica con su nueva raqueta: "Es una porquería"

La raqueta de Jannik Sinner es sin duda una de las más preciadas de todo el circuito. Tanto es así, que el propio tenista italiano lleva cuatro años usando el mismo modelo (de 2022), rechazando la nueva propuesta que la marca Head había anunciado para él a partir de este 2026.

La marca austríaca sacó al mercado la nueva serie SPEED 2026, con el italiano siendo el gran abanderando, anunciando que sería la nueva raqueta para esta temporada.

Pese a ello, Sinner apostó por jugar el Open de Australia con su raqueta de toda la vida, algo que encendió las alarmas y por lo que la marca ha tenido que salir al paso para dar explicaciones.

"Jannik ya ha jugado con la nueva raqueta en entrenamientos y partidos de exhibición, pero aún no ha tenido la oportunidad de usarla en un torneo. Como campeón defensor del Abierto de Australia, ha mantenido deliberadamente su rutina de juego habitual para lograr la máxima consistencia. A ver qué nos depara el futuro" explicó HEAD en un comunicado.

"ES UNA PORQUERÍA"

El italiano usó la nueva raqueta la pretemporada en Dubái, en los entrenamientos, y también en el partido de exhibición en Seúl contra Carlos Alcaraz, según confirmó Head. Sin embargo, Sinner ya había vuelto al modelo 2022 (revisado con el tiempo) durante el partido de práctica en la Rod Laver Arena antes del torneo contra Felix Auger-Aliassime, evidentemente incómodo por jugar un torneo tan importante sin las garantías necesarias.

Tanto es así, que se ha filtrado un vídeo en una práctica anterior al inicio del Open de Australia en el que mostró su descontento con su nueva raqueta. Al pegar un drive a la carrera y dejar la pelota en la red, se dio media vuelta y dejó una fuerte declaración: "Esta raqueta es una porquería".

Sinner tras el partido ante Darderi / Associated Press/LaPresse

Así pues, Sinner parece haber tenido dificultades con la nueva Head Speed MP 2026, una raqueta supuestamente revolucionaria gracias a su nuevo material, Hy-Bor, una mezcla de carbono y boro. Cuenta con una cabeza de 100 pulgadas, un peso de 300 gramos y un patrón de encordado de 16x19. Hy-Bor está diseñado para mejorar la estabilidad en el impacto, lo que permite un mayor efecto y una precisión aún mayor en golpes y trayectorias.

Habrá que ver si el italiano intenta jugar en partidos oficiales con su nueva raqueta, quizás ya en Doha, para volver a la senda del triunfo tras la decepción de Melbourne y así comenzar su persecución al número uno.