Sinner sobre la polémica por su baja en la Copa Davis: "Acepto todas las críticas"

Jannik Sinner, después de conquistar la final del Six Kings Slam ante Carlos Alcaraz, se encuentra disputando el ATP 500 de Viena, con vistas al exigente final de temporada. Por delante quedan aun el Masters 1.000 de París y las ATP Finals de Turín, donde podría volver a cruzarse con el murciano. Donde no se verán las caras será en las finales de la Copa Davis. El de San Candido, ante la importante carga de partidos, ha decidido no unirse al equipo italiano que defiende el título en el torneo de selecciones.

La decisión de Sinner ha levantado una gran cantidad de reacciones en el país, muchas de ellas cuestionando la ausencia del número uno italiano. Unos días después de comunicar su baja en Bolonia, donde se celebra, Jannik ha salido al paso de las acusaciones. “Solo puedo decir que acepto todas las críticas. Ya lo he dicho todo sobre este tema y no tengo nada más que añadir“, zanjó al respecto en declaraciones a 'Sky Sports' tras imponerse a Daniel Atlmaier en su estreno en Viena.

El transalpino habló también sobre la victoria ante Alcaraz en el torneo saudí, en el que era el primer duelo directo entre ambos desde la final del US Open. "Sabíamos que sería difícil, así que estoy satisfecho no solo con el resultado, sino también con el nivel que demostré. No fue una final de Grand Slam, pero aún así fue un partido difícil. Cada partido contra Carlos lo es”, afirmó.

Un torneo especial

Tras imponerse en Arabia, Sinner se encuentra ahora en Viena que "es una ciudad preciosa y me encanta el torneo". "Los torneos bajo techo siempre han sido especiales para mí. Tengo recuerdos muy especiales de este torneo: hace cinco años me dieron una invitación, y hace dos años aquí jugué a un nivel muy alto de tenis. Este torneo es muy importante para mí, y a final de año cada evento cuenta: son puntos importantes que te ayudan para el año que viene", explicó.