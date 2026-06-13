Sinner se planta: nueva amenaza de boicot en los Grand Slams

Después de la tensión que se vivió en Roland Garros, donde los tenistas se negaron a hablar con medios de comunicación del torneo para mostrar su desacuerdo con el reparto de premios, Wimbledon ha movido ficha y subirá casi un 20% el 'prize money' en comparación al que se repartió en la pasada edición de 2025. Sin embargo, para los tenistas sigue siendo insuficiente.

El torneo londinense alcanzará un total récord de alrededor de 75,1 millones de euros para repartir entre los tenistas, con 4,2 millones para los ganadores del cuadro masculino y femenino. Se trata de una subida histórica, pero que los tenistas no han valorado lo suficiente. Y es que, según 'The Times', ya plantean un posible boicot en el siguiente Grand Slam: el US Open de Estados Unidos.

El medio inglés asegura que se está valorando la posibilidad de boicotear el dobles mixto, una modalidad que tuvo un gran éxito el año pasado en Nueva York. De hecho, una de las parejas más virales fue la formada por Emma Raducanu y Carlos Alcaraz, aunque no pudieron hacerse con el premio final, que ascendía hasta el millón de dólares para los ganadores.

Un golpe duro para el US Open, que había logrado atraer al público unos días antes de la competición para celebrar esta nueva modalidad. En este grupo de tenistas que pretende llevar a cabo el boicot está Jannik Sinner. El número uno apoya las medidas que quieren tomar los tenistas y también cree que el porcentaje que se llevan los jugadores es escaso e insuficiente a día de hoy.

Emma Raducanu y Carlos Alcaraz en el partido de dobles mixtos del US Open / X

El movimiento de los tenistas busca meter presión al US Open, que todavía no ha anunciado cuál será el reparto de premios. Todavía quedan dos meses y medio para el inicio del Grand Slam estadounidense, aunque el prize money se conoce con varias semanas de antelación. En abril de 2025, los tenistas enviaron una carta a los Grand Slams y desde entonces sigue la batalla.

La posición de Sinner

"En otros deportes, si los mejores mandan una carta importante, de verdad creo que en 48 horas no solo tienen una respuesta, también una reunión o algo así... Va más sobre el respeto. Porque creo que damos mucho más de lo que estamos recibiendo. Por supuesto, hablamos sobre dinero. Lo más importante es el respeto, y simplemente no lo sentimos", explicaba Sinner en Roland Garros.

"Creo que los jugadores estamos un poco decepcionados del resultado de Roland Garros. Así que veremos qué es lo que viene. En el próximo par de semanas sabremos el prize money que habrá en Wimbledon, y después en el US Open, y esperamos que sea mejor. Así que entiendo a los jugadores hablando de boicot porque también es un lugar por el que hay que empezar. Llevamos mucho tiempo con esto, veremos en el futuro", finiquitó el italiano.