TENIS
Sinner no tiene piedad con sus compatriotas
El número uno jugará los cuartos de final en Roma tras superar a Pellegrino
Lo de Jannik Sinner ya es historia. El número uno mundial sumó su 31ª victoria consecutiva en torneos Masters 1000, igualando el récord histórico de Novak Djokovic y alcanzando así los cuartos de final en Roma tras superar sin problemas al italiano Andrea Pellegrino (6-2 y 6-3).
Un día más, Sinner no tuvo piedad de sus compatriotas y sigue contando por victorias sus enfrentamientos ante jugadores italianos. Esta vez fue frente a un Pellegrino que demostró talento y buen tenis en su primera aparición en unos octavos de final de un Masters 1000.
El jugador de San Cándido volvió a mostrar una enorme superioridad y dio otro paso adelante en su gran objetivo de la temporada: conquistar el único Masters 1000 que todavía falta en su palmarés.
Sinner controló el partido desde el inicio ante un Pellegrino que acusó los nervios en los primeros juegos y el número uno aprovechó rápidamente la situación para tomar el control absoluto del primer set.
La reacción de Pellegrino llegó en el segundo parcial. Más liberado y con menos presión, el jugador de Bisceglie consiguió competir mucho mejor e incluso aprovechó algunos errores puntuales de Sinner para mantenerse dentro del partido.
Por momentos, el encuentro ganó algo de equilibrio y el público italiano se ilusionó con ver una batalla más larga. Sin embargo, cuando el choque entró en los juegos decisivos, Sinner volvió a acelerar y terminó resolviendo el partido con contundencia en una hora y media.
Tras el encuentro, el número uno mundial quiso tener un gesto con su compatriota y escribió en la cámara un mensaje claro: “Grande Andrea”.
“Estoy feliz por el recibimiento y feliz por él. Sé que está trabajando muy duro”, comentó Sinner todavía sobre la pista. “Es increíble ver a tantos italianos compitiendo así en el torneo”, añadió.
En cuartos de final se enfrentará al ganador del duelo entre Andrey Rublev y Nikoloz Basilashvili.
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