Sinner no tiene piedad con sus compatriotas

Lo de Jannik Sinner ya es historia. El número uno mundial sumó su 31ª victoria consecutiva en torneos Masters 1000, igualando el récord histórico de Novak Djokovic y alcanzando así los cuartos de final en Roma tras superar sin problemas al italiano Andrea Pellegrino (6-2 y 6-3).

Un día más, Sinner no tuvo piedad de sus compatriotas y sigue contando por victorias sus enfrentamientos ante jugadores italianos. Esta vez fue frente a un Pellegrino que demostró talento y buen tenis en su primera aparición en unos octavos de final de un Masters 1000.

El jugador de San Cándido volvió a mostrar una enorme superioridad y dio otro paso adelante en su gran objetivo de la temporada: conquistar el único Masters 1000 que todavía falta en su palmarés.

Sinner controló el partido desde el inicio ante un Pellegrino que acusó los nervios en los primeros juegos y el número uno aprovechó rápidamente la situación para tomar el control absoluto del primer set.

La reacción de Pellegrino llegó en el segundo parcial. Más liberado y con menos presión, el jugador de Bisceglie consiguió competir mucho mejor e incluso aprovechó algunos errores puntuales de Sinner para mantenerse dentro del partido.

Sinner y Pellegrino / EFE

Por momentos, el encuentro ganó algo de equilibrio y el público italiano se ilusionó con ver una batalla más larga. Sin embargo, cuando el choque entró en los juegos decisivos, Sinner volvió a acelerar y terminó resolviendo el partido con contundencia en una hora y media.

Tras el encuentro, el número uno mundial quiso tener un gesto con su compatriota y escribió en la cámara un mensaje claro: “Grande Andrea”.

“Estoy feliz por el recibimiento y feliz por él. Sé que está trabajando muy duro”, comentó Sinner todavía sobre la pista. “Es increíble ver a tantos italianos compitiendo así en el torneo”, añadió.

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En cuartos de final se enfrentará al ganador del duelo entre Andrey Rublev y Nikoloz Basilashvili.