Sinner, a un paso de destronar a Alcaraz: así está el ranking ATP antes de la final del Masters 1000 de París 2025

La carrera por el número 1 del ranking ATP ha dado un vuelco durante la disputa del Masters de París. Alcaraz, que parecía tener asegurada esta posición de privilegio hasta final de temporada, comienza a hacerse a la idea de que Jannik Sinner volverá a adelantarle una vez finalizado el último torneo de categoría 1000 de la temporada.

Alcaraz aterrizaba en París después de unas semanas de descanso al decidir no participar en el torneo de Shanghái. La capital francesa esperaba recibir a una versión pletórica del de El Palmar, pero terminó siendo testigo de un descalabro mayúsculo al presenciar como quedaba eliminado por Cameron Norrie en segunda ronda.

La prematura eliminación de Alcaraz otorgaba una oportunidad de oro a Sinner, y este no dudó en aprovecharla. A pesar de no llegar a París en plenas condiciones, el de San Cándido se ha deshecho sin grandes complicaciones de rivales de la entidad de Cerúndolo, Shelton y Zverev sin ceder un solo set por el camino.

Carlos Alcaraz, en el partido contra Cameron Norrie en París / YOAN VALAT

Esta sucesión de victorias han llevado a Sinner a tener la posibilidad de recuperar un número 1 que había monopolizado durante gran parte de la temporada. Los 650 puntos en juego en la final ante Félix Auger-Aliassime elevarían la renta del italiano hasta los 11.500 puntos, 250 más de los que actualmente posee Alcaraz.

Si bien es cierto que lo más probable es que Alcaraz pierda su posición en lo más alto de la clasificación, podría no tardar en recuperarla. En las ATP Finals, Sinner defenderá la totalidad de los puntos conseguidos en la edición anterior, por lo que el de El Palmar podrá volver a protagonizar un 'sorpasso' si realiza un papel digno en Turín

¿Cómo está el ranking ATP antes de la final del Masters 1000 de París?

Carlos Alcaraz (España): 11.250 puntos Jannik Sinner (Italia): 11.150 puntos Alexander Zverev (Alemania): 5.560 puntos Taylor Fritz (Estados Unidos): 4.753 puntos Novak Djokovic (Serbia): 4.580 puntos Ben Shelton (Estados Unidos): 3.970 puntos Alex de Miñaur (Australia): 3.935 puntos Félix Auger-Aliassime (Canadá): 3.790 puntos Lorenzo Musetti (Italia): 3.685 puntos Casper Ruud (Noruega): 3.235 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.