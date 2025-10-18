Sinner pasa por encima de Alcaraz y repite título en Riad

Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz (6-2, 6-4) en la final del Six Kings Slam. Del mismo en que sucedió el año pasado, el italiano fue superior al español sobre la pista dura indoor de Arabia Saudí. El italiano no bajó el ritmo en ningún momento y potenció sus primeros servicios, que impidieron que el murciano incomodara desde el resto.

Sinner empezó el partido muy enchufado. Desde el primer resto, al italiano se le vio fresco y muy metido. En cambio, Alcaraz no salió con el ritmo suficiente, lo que provocó que cometiera varios fallos, incluso una doble falta, y cediera su servicio en el primer juego del encuentro. Tocaba ponerse las pilas e incomodar al italiano desde el resto.

Aun así, no lo conseguía. Los primeros saques de Sinner eran auténticos bombardeos y el español, si lograba devolver la bola, se quedaba muchas veces a media pista. Tampoco acababa de encontrar el 'feeling' con la derecha, su mayor arma, y apenas se le veía sonreír en la pista. Y esa era la peor señal de todas, porque incluso el italiano subía más las mejillas que él.

El saque fue una de las claves. Charly tenía muchas dificultades para meter los primeros servicios, lo que suponía que todos los puntos se tuvieran que jugar con varios intercambios. No era el caso de Sinner, que pocas veces fallaba en su primer intento y muchos puntos se los llevaba directamente con el servicio. Una herramienta que no tuvo bien pulida en la final del US Open.

El único recurso que le salía a Alcaraz era la dejada. Aunque Sinner solía llegar a esas bolas cortadas, el punto acababa de la mano del español, que solía estar en el lugar adecuado para aprovechar la posición cerca de la red de su rival. Sin embargo, poco más le salió. Ni con la derecha, ni con el revés, ni con el servicio tuvo su día. Tampoco las condiciones eran las idóneas para su juego.

En su tercer turno de servicio, falló varias bolas en los intercambios y Sinner volvió a romper para colocarse 4-1. Una ventaja demasiado grande, teniendo en cuenta el nivel que estaban ofreciendo ambos en el partido. Alcaraz ya había comentado antes del torneo que "no llegaba al 100%" por las molestias en el tobillo que arrastraba desde el torneo de Tokio, del que salió campeón.

Tras otros dos turnos de servicio cómodos, Sinner cerró un set impecable por su parte. Charly seguía con el rostro serio, aunque no se mostró enfadado ni molesto por su versión. Su gestualidad hacía notar al espectador que tampoco le daba mucha importancia a sus malas sensaciones. Si hubiera sido una final de Grand Slam, hablaríamos de otra cosa.

En el segundo set, Alcaraz intentó cambiar su juego, apostando más por variar las alturas y apostar por la dejada en momentos decisivos. Una decisión que lo ayudó a mantener el saque, pero desde el resto seguía todo igual. Zambombazo tras zambombazo que a duras penas era capaz de devolver al otro lado de la red. Sinner se lo dejaba claro: si fallas con tu saque, me llevo el partido.

Alcaraz y Sinner, bromeando en la red / X

Y ese error, que podía suceder, se dio con el set bastante encarrilado. Con 3-3 en el marcador, Sinner aprovechó un momento de duda del español para lograr el break y poner la directa hacia la victoria. No le tembló el pulso en ningún momento y cerró el partido con otro juego perfecto con el saque. Segundo Six Kings Slam consecutivo para el número dos del mundo.

"Cuando Jannik juega a este nivel, es muy difícil. Espero que todo el mundo haya podido disfrutar de su nivel, porque ha jugado un tenis de muy alto nivel. A veces pareces que estés jugando al ping-pong. Siempre lo digo que cuando Jannik juega a este nivel, me motiva para volver a la pista de entrenamiento y mejorar", reconoció el español después del partido. Por el otro lado, Sinner bromeaba: "Gracias por dejarme ganar un partido a mí", dijo entre risas.