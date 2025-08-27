Sinner: "Mis partidos con Carlos son auténticas batallas de otro nivel"

Jannik Sinner avanza en el US Open gracias a su consistencia y seguridad en la pista. Parece que el italiano ha enterrado el mal recuerdo de la final de Cincinnati y tras una sólida victoria ante el checo Kopriva, el transalpino, se postula como uno de los favoritos para ganar su segundo entorchado en Nueva York.

El italiano consiguió avanzar a segunda ronda tras conseguir arrasar con Kopriva en tres sets con 6-1, 6-1, 6-2. Una victoria que se dio, en parte, gracias a la efectividad de sus primeros servicios, pero en términos numéricos, el de San Candido continúa provisionalmente por detrás de Alcaraz en el ranking, una clasificación en la que el US Open será decisivo.

Después de su primera victoria en la Arthur Ashe Stadium en su estreno en el torneo, Sinner hizo una valoración a la prensa de las sensaciones que experimentó en su debut. "Me siento en muy buena forma física, he podido entrenar bien los dos últimos días y sigo intentando mejorar en todos los aspectos de mi juego. Trato de ser más ágil y veloz en los desplazamientos para pegar a la pelota mejor apoyado", comentó el italiano.

Sinner es el encargado de defender el título que ganó el año pasado, una edición en la que aseguró haber tardado más en acostumbrarse a las características de la competición. "Me llevó un tiempo acostumbrarme a las condiciones, afronté el torneo en un estado emocional muy distinto al actual, pero sé que todo puede cambiar rápido y aquí es muy distinto jugar de día y de noche, por ejemplo", declaró.

El partido memorable del US Open 2022

Si nos remontamos al pasado, más concretamente en 2022, en cuartos de final del US Open, Carlos Alcaraz y Sinner se batieron en un duelo que parecía no tener fin. Una lucha ardua que finalmente fue ganada por el murciano, en la cual obtuvo su primer Grand Slam. Un encuentro del que Sinner ha analizado sus pensamientos en aquel momento. "Las sensaciones que tuve ese día fueron de que estábamos conociéndonos de manera clara y tendríamos muchos más encuentros en el futuro. Fue como un partido más antes de salir a cancha, ambos intentamos dar lo mejor de nosotros mismos", exponía Sinner.

Tres años han pasado de aquel triunfo, en los que los dos tenistas se han encontrado en infinidad de partidos, construyendo una rivalidad en la pista que nos tiene a todos anonadados. El italiano manifestó que lejos de aquel US Open, sus encuentros ahora son otra historia. "Ahora nuestros partidos se han convertido en auténticas batallas que requieren un tiempo de preparación física, mental y táctica. Vamos haciendo ajustes en función de lo que el otro plantea. Pero sí, aquel partido fue determinante en nuestra rivalidad, aunque fuéramos muy jóvenes", explicó.

Sobre el nuevo corte de 'Carlitos'

Con esta edición en marcha, ambos rivales nos están dejando momentos memorables, tanto fuera como dentro de la pista. Ese es el caso del nuevo corte de pelo de 'Carlitos' al más puro estilo marinero, un nuevo 'look' sobre el cual han preguntado a Sinner si estaría dispuesto a hacerse algo parecido. "No. Honestamente", dijo entre risas el italiano. "Creo que todo le queda bien. Pero, además, crece muy rápido, por lo que estará todo alineado en dos días. Le conviene. Incluso así, se ve bien. Cuando tiene el pelo más largo, le sienta bien también", señaló Jannik quien se caracteriza por sus rizos y su cabellera pelirroja.

Sinner quien intentará sumar su quinto Grand Slam a su palmarés, afirmó no ser perfecto y seguir aprendiendo a mejorar sus rutinas. "Durante mis años de carrera he ido aprendiendo a gestionar mejor el tiempo entre partidos en Grand Slam. Antes entrenaba dos horas en mis días libres, ahora doy prioridad a descansar y recuperar energía. Todos vamos haciendo ajustes en cuanto a dónde haces la fisioterapia, cuándo vienes al club, etc. Sigo aprendiendo a gestionar este tipo de cosas, no soy perfecto", concluyó el que oficialmente sigue siendo el número uno del mundo.

Ahora le espera Popyrin

Ahora el italiano deberá preparar su siguiente encuentro que será ante el australiano Alexei Popyrin. Ambos tenistas solo se han encontrado una vez cara a cara y la victoria cayó del lado de Popyrin. Un partido un poco más complicado para Sinner que tratará de conseguir su primer triumfo ante Alexei.