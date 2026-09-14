Sinner, objetivo Pekín

Jannik Sinner ya ha vuelto a empuñar la raqueta después de completar un periodo de tres semanas de tratamiento en el JMedical de Turín para solucionar la inflamación tendinosa extraarticular que le obligó a perderse toda la gira americana.

Según informa Sky Sport, las terapias han dado buenos resultados y la evolución del tenista italiano ha sido claramente positiva. El siguiente paso será comprobar cómo responde su cuerpo al aumento progresivo de la carga antes de decidir cuándo volverá a competir.

Sinner ya se ha ejercitado en Montecarlo junto a su entrenador, Simone Vagnozzi. El número uno mundial entrenó este domingo por la mañana en el Country Club y tiene previsto repetir sesión este lunes. Las sensaciones que transmita durante estos primeros días serán determinantes para establecer el plan de las próximas semanas.

Sinner con el título de Wimbledon / EFE

El italiano no disputa un torneo desde Wimbledon, donde conquistó el título el pasado 12 de julio tras derrotar a Alexander Zverev en la final. Desde el 5 de agosto, Sinner había permanecido en el JMedical, trabajando junto a su equipo médico para recuperarse de la lesión.

En el proceso han participado, entre otros, el director de rehabilitación Federico Bristot, el preparador físico Umberto Ferrara y Luca Semperboni, médico del equipo y de la Copa Davis.

La lesión obligó a Sinner a renunciar al Masters 1000 de Cincinnati y al US Open, perdiéndose así su primer Grand Slam desde que se convirtió en profesional. Ahora, el objetivo inicial es regresar en el ATP 500 de Pekín, que se disputará del 30 de septiembre al 6 de octubre y donde el italiano defiende el título conquistado la pasada temporada.

Sin embargo, el regreso no está garantizado. Sky Sport apunta que el equipo de Sinner no tiene intención de forzar los plazos y que la recuperación completa es la prioridad absoluta. Si durante esta semana de entrenamientos en Montecarlo aparece cualquier molestia, se estudiará retrasar su vuelta a la competición.

Sinner en su primer día de 'vuelta al trabajo' / X

En ese escenario, la alternativa sería el Masters 1000 de Shanghái, programado del 7 al 18 de octubre. El equipo del italiano tiene además la mirada puesta en el Open de Australia 2027 y quiere evitar cualquier riesgo innecesario durante el tramo final de la temporada.

Por ahora, Montecarlo marca el inicio de una fase clave. La evolución de Sinner durante estos primeros entrenamientos determinará si puede volver a competir en Pekín o si tendrá que esperar hasta Shanghái para reaparecer.