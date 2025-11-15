En Directo
TENIS
Sinner - De Miñaur, en directo: Las semifinales de las Nitto ATP Finals, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre Jannik Sinner y Alex de Miñaur de la semifinal de las Nitto ATP Finals
Xavi Turu
Última hora en vivo del partido de las Nitto ATP Finals entre Jannik Sinner y Alex de Miñaur.
Sinner, 12 de 12 ante Miñaur
Los dos tenistas que disputarán hoy esta primera semifinal, se han enfrentado en 12 ocasiones y Sinner se ha llevado un pleno de victorias en todos los partidos. El jugador australiano buscará de romper esa mala racha de resultados sobre la pista ante el italiano para plantarse en la gran final de mañana.
Nitto ATP Finals
El encuentro entre el italiano Jannik Sinner y el australiano Álex de Miñaur decidirá a uno de los finalistas que jugará mañana domingo la gran final de este torneo con el ganador del Alcaraz - Auger-Aliassime. Por el momento, todas las miradas puestas en esta primera semifinal.
Nitto ATP Finals
En pocos minutos ambos jugadores saltarán a la pista central del InAlpi Arena de Turín.
Nitto ATP Finals
Recordemos que Carlos Alcaraz jugará esta tarde, a las 20:30 horas (CET) ante Félix Auger-Aliassime. El partido también lo podréis seguir íntegramente en SPORT.
El menú de hoy sábado
Auténticos partidazos para esta jornada tenística de sábado.
¡¡MUY BUENOS DÍAS A TOD@S!!
Vamos con la primera semifinal de hoy sábado entre dos Top 10 del Ranking ATP para esta semifinal de la ATP Nitto Finals 2025. Sinner (2) ante De Miñaur (6) se verán las caras en este auténtico partidazo de tenis en Turín.
