Sinner - De Miñaur, en directo: Las semifinales de las Nitto ATP Finals, en vivo hoy

Sinner, 12 de 12 ante Miñaur

Los dos tenistas que disputarán hoy esta primera semifinal, se han enfrentado en 12 ocasiones y Sinner se ha llevado un pleno de victorias en todos los partidos. El jugador australiano buscará de romper esa mala racha de resultados sobre la pista ante el italiano para plantarse en la gran final de mañana.