Sinner, ¿ante la mejor temporada de la historia del tenis?

Jannik Sinner está firmando una temporada 2026 sencillamente extraordinaria. El italiano continúa dominando el circuito ATP y los números empiezan a situarle al nivel de algunas de las campañas más legendarias de la historia del tenis.

Con 7.950 puntos sumados desde el inicio del año, el número uno del mundo presenta uno de los mejores registros desde que existe el actual sistema de clasificación, confirmando el enorme dominio que ha ejercido durante los primeros siete meses de competición.

Sinner con el título de Wimbledon / EFE

Tomando como referencia el momento posterior a Wimbledon, únicamente cinco temporadas han presentado una puntuación superior desde 1990.

Por delante de Sinner aparecen el Novak Djokovic de 2011 (9.550 puntos) y 2015 (9.680), el Roger Federer de 2006 (9.430) y 2005 (8.300), además del Rafa Nadal de 2010, que alcanzó los 8.415 puntos.

Más allá de esas campañas históricas, el italiano ya supera registros que hasta ahora parecían inalcanzables. Su cosecha de 7.950 puntos está por encima del Rafa Nadal de 2013 (7.075), del Novak Djokovic de 2012 (7.200), del Andy Murray de 2016 (7.250) e incluso del Roger Federer de 2007 (7.660).

CAMINO A LA HISTORIA

Estas cifras colocan a Sinner en un grupo muy reducido de jugadores capaces de mantener un ritmo de puntuación comparable al de las mejores versiones de las grandes leyendas del circuito masculino.

Ahora, el italiano afronta una segunda mitad de temporada repleta de oportunidades para seguir aumentando su ventaja. Los Masters 1000 de Norteamérica, el US Open y la gira asiática marcarán un tramo decisivo del calendario en el que podrá acercarse todavía más a los registros históricos de Djokovic, Federer y Nadal.

Sinner en rueda de prensa / EFE

Si mantiene el nivel mostrado hasta ahora, Sinner no solo aspira a cerrar 2026 como el gran dominador del circuito, sino también a firmar una de las temporadas más sobresalientes de la era moderna del tenis.