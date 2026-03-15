Sinner - Medvedev en directo: Final de Indian Wells en vivo hoy

Sinner durante su partido ante Fonseca / EFE

SINNER, A SER REY DE PISTA DURA

De ganar hoy en Indian Wells, Jannik Sinner compeltaría un récord nunca visto. Habrá ganado todos los torneos importantes en pista dura a los 24 años… Nadie lo ha hecho antes de los 30 años.

Con 24 años y 209 días, es el jugador más joven en acumular finales en todos los grandes torneos (Grandes Grand Slams + M1000 + Finales) en pista dura.