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Sinner - Medvedev en directo: Final de Indian Wells en vivo hoy
Sigue en directo la final de Indian Wells 2026 entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev
Última hora y resultado en vivo de la final de Indian Wells 2026 entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev
SINNER 0 -1 MEDVEDEV | 1er SET
Arranca Medvedev fino al saque como lo hizo contra Alcaraz
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Jugadores ya en pista. Sinner ha elegido restar tras ganar el sorteo
SABALENKA REINA EN INDIAN WELLS
la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, conquistó este domingo por primera vez el WTA 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) al derrotar a la kazaja Elena Rybakina en su tercera final en el desierto californiano.
SINNER, A SER REY DE PISTA DURA
De ganar hoy en Indian Wells, Jannik Sinner compeltaría un récord nunca visto. Habrá ganado todos los torneos importantes en pista dura a los 24 años… Nadie lo ha hecho antes de los 30 años.
Con 24 años y 209 días, es el jugador más joven en acumular finales en todos los grandes torneos (Grandes Grand Slams + M1000 + Finales) en pista dura.
8-7
Sinner domina el Lexus ATP Head2Head por 8-7, después de haber empezado perdiendo 0-6 en el enfrentamiento directo y de ganar sus últimos ocho duelos en pista dura.
El italianotambién busca su primer título desde el final de 2025, cuando cerró la temporada con 15 victorias seguidas para ganar Viena, París y las ATP Finals de Turín.
DOMINIO EN LOS MASTERS 1000
Jannik Sinner llega en gran momento al ATP Masters 1000, con 10 victorias consecutivas en este nivel tras conquistar París el pasado noviembre.
El italiano podría convertirse en el primer jugador desde la creación de la serie en 1990 en ganar dos Masters 1000 seguidos sin ceder un solo set, y también en el segundo en alcanzar 22 sets consecutivos ganados en torneos de esta categoría.
DÍA DE FINAL
Muy buenas noches y bienvenidos a la gran final de Indian Wells.
Jannik Sinner o Daniil Medvedev. El desierto californiano busca nuevo campeón.
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