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Sinner - Medvedev en directo: Final de Indian Wells en vivo hoy

Sigue en directo la final de Indian Wells 2026 entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev

Sinner celebrando el pase a la final de Indian Wells

Sinner celebrando el pase a la final de Indian Wells / EFE

Albert Briva

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Última hora y resultado en vivo de la final de Indian Wells 2026 entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev

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