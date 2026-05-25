Sinner manda un mensaje a Alcaraz: "Que no se precipite"

La ausencia de Carlos Alcaraz en Roland Garros sigue dejando reacciones entre las grandes figuras del circuito. Esta vez fue Jannik Sinner quien habló abiertamente sobre la baja del murciano antes de debutar en la sesión nocturna del Grand Slam parisino.

El número uno del mundo, principal favorito al título tras la lesión de Alcaraz, mostró su apoyo al español y pidió prudencia con su recuperación.

“Es una noticia muy triste”, aseguró Sinner en una entrevista concedida a Paris Match. “Lo conozco muy bien también fuera de la pista y sé que está pasando un momento difícil”.

Alcaraz con la protección en su muñeca / RTVE

El italiano recordó además que las lesiones forman parte inevitable de la carrera de cualquier deportista y consideró fundamental que el murciano no acelere plazos.

“Todavía es muy joven y la prioridad debe ser recuperarse al cien por cien y no precipitarse pensando en el resto de su carrera”, explicó. “Eso puede ser muy peligroso”.

Quien también quiso pronunciarse fue Darren Cahill, entrenador de Sinner, que reconoció públicamente cuánto echa de menos el circuito la presencia de Alcaraz.

“Todos extrañamos a Carlos. El tenis necesita que vuelva”, aseguró en el Big T Podcast.

El técnico australiano destacó especialmente el impacto emocional y creativo que, según él, aporta el español al tenis actual.

Sinner y Alcaraz tras la final en Montecarlo / EFE

“Aporta alegría, felicidad, una sonrisa y una creatividad que ni siquiera Roger, Rafa, Novak o Andy llevaron de la misma forma al juego”, afirmó, en referencia a Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

Cahill también explicó que tanto Sinner como Alcaraz identificaron desde muy jóvenes que estaban destinados a convertirse en los grandes rivales de una nueva era del tenis.

“Hace tres o cuatro años Jannik ya sabía que Carlos iba a ser el jugador a batir”, reveló. “Y Carlos también sabía que Jannik sería su principal rival”.

Mientras Alcaraz continúa recuperándose de la lesión de muñeca que le obligó a renunciar tanto a Roland Garros como a Wimbledon, Sinner afronta el Grand Slam parisino como gran favorito y con la presión de conquistar por primera vez la Copa de los Mosqueteros.