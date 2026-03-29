En directo
TENIS
Sinner - Lehecka, en directo: Final del Masters 1000 de Miami en vivo hoy
Última hora y resultado en vivo de la final del Masters 1000 de Miami entre Jannik Sinner y Jiri Lehecka
Última hora y resultado en vivo de la final del Masters 1000 de Miami entre Jannik Sinner y Jiri Lehecka.
- Se calienta el fichaje de Víctor Muñoz
- La FIFA indemnizará al Barça por la lesión de Raphinha: esta es la cantidad limitada que abonará al club
- Plantean un intercambio Barça-Inter por Bastoni
- Enorme cabreo en el Barça por la lesión de Raphinha con Brasil
- Preocupación y tensión por Vinicius: No entrena con Brasil y el Madrid teme una posible lesión
- Carrera del GP de Estados Unidos de MotoGP: resultado, resumen y clasificación de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta
- Jorge Alastuey: 'El Barça es una burbuja, una vez sales te das cuenta
- Es una pena que pase en este momento': el vestuario del Barça lamenta la lesión de Raphinha