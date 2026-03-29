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Sinner - Lehecka, en directo: Final del Masters 1000 de Miami en vivo hoy

Última hora y resultado en vivo de la final del Masters 1000 de Miami entre Jannik Sinner y Jiri Lehecka

Jannik Sinner, durante el partido

Jannik Sinner, durante el partido / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Última hora y resultado en vivo de la final del Masters 1000 de Miami entre Jannik Sinner y Jiri Lehecka.

FINAL MASTERS 100 MIAMI
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