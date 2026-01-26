A Sinner también le prohíben el Whoop: "No la usare más"

La pulsera Whoop se ha convertido estas últimas horas en viral tras lo sucedido en el Open de Australia con Carlos Alcaraz primero y ahora con Sinner. Tras ver como el árbitro le obligó a quitarse el dispositivo inteligente que llevaba Alcaraz en su partido ante Tommy Paul, este lunes le ha sucedido lo propio a Jannik Sinner.

En su partido de octavos ante Luciano Darderi, el italiano saltó a pista con la pulsera en su muñeca, ante lo que el árbitro le pidió que se la quitara.

"Hay ciertos datos que nos gustaría registrar en la cancha. No son para ver en directo, sino para poder verlos después del partido . También nos gustaría usar estos datos en los entrenamientos, ya que a partir de ahí se puede trabajar la frecuencia cardíaca, las calorías quemadas y todo eso" explicó el propio Sinner en la rueda de prensa posterior a su victoria.

"El árbitro me preguntó inmediatamente si era el rastreador. Dije que sí y me dijo 'quítatelo', que estaba bien . Hay otras cosas que podríamos usar, como el chaleco, pero para mí es un poco incómodo porque se siente como si llevaras algo sobre los hombros y es un poco diferente. Las reglas son las reglas y lo entiendo, y no lo volveré a usar" especificó sobre el asunto.

Un hecho curioso el que se ha vivido con esta pulsera Whoop en estos días en el Open de Australia.

A diferencia del tenis masculino, en el circuito femenino si que está permitido su uso. Por eso mismo pudo Aryna Sabalenka lucir la pulsera en su primer partido.