Sinner le pasa la presión a Alcaraz: "No tengo nada que perder"

La primera gran final del año llega en Montecarlo. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se jugarán este domingo el título en el Masters 1000 de Montecarlo, en lo que será también el partido que determinará quién de los dos será el número uno del mundo a partir del lunes.

Tras sus victorias ante Alexander Zverev y Valentin Vacherot, tanto Sinner como Alcaraz tienen ya su primer duelo de 2026. Después de un 2025 con nada más y nada menos que seis finales, los dos grandes nombres del tenis actual se medirán sobre la tierra batida de Montecarlo.

Ante la cita, ambos tenistas mostraron su ambición por afrontar su primer duelo del año, sabiendo que además está en juego la posibilidad de dar el golpe en el ranking. Un duelo que, para Sinner, solo puede salir a su favor.

“Estos son los partidos para los que entreno, por lo que me despierto. Es genial tener al menos un partido antes de Roland Garros contra él. Eso sin duda es una gran prueba para mí. Al mismo tiempo, no tengo nada que perder”, aseguró el italiano tras su victoria ante Zverev, pasando toda la presión a un Alcaraz que es quien defiende todo lo que estará en juego este domingo.

ESCENARIO SOÑADO

Para Alcaraz también será un partido muy especial, con la esperanza de seguir imponiendo su ley en el cara a cara (10-6) y sobre la tierra batida (3-1). “Creo que es el escenario soñado para todos. Estoy luchando por mi segundo título en Montecarlo. Él está luchando por su primero. Va a ser una final realmente especial. El número 1 está en juego. Eso hace que mañana sea aún más especial”, mencionó el español tras su victoria ante Vacherot.

Alcaraz celebra en Montecarlo / EFE

Un partido que, como explicó Sinner, servirá también para tomar contacto antes de Roland Garros, después de que ni en el Open de Australia, ni en Doha, ni en Indian Wells, ni tampoco en Miami se cruzaran en una final.

Con la llegada de la tierra batida vuelven los grandes duelos entre el uno y el dos. El año pasado fue en Roma por primera vez y, desde entonces, dominaron las finales en todos los grandes torneos. Ahora, es en Montecarlo por primera vez.

“Para mí, estoy realmente emocionado por mi primer encuentro con Jannik este año, primera final. Veremos cómo será mañana. Estoy emocionado por ello”, sentenció Alcaraz.