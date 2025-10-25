Sinner jugará su octava final del año en Viena

El italiano Jannik Sinner, primer favorito y segundo jugador del mundo, acentuó su dominio particular sobre el australiano Alex de Miñaur, al que ganó por duodécima vez en otros tantos enfrentamientos, para llegar a la final del torneo de Viena, la octava del 2025.

El transalpino no tuvo problema alguno en batir por 6-3 y 6-4 en hora y media al jugador de Sydney, séptimo del mundo, y espera rival en la final que saldrá del duelo entre el también italiano Lorenzo Musetti y el alemán Alexander Zverev.

Sinner, que aunque de forma irrelevante perdió su saque por primera vez en lo que va de torneo, en el sexto juego del segundo set, el único break que logró el oceánico, sumó su novena victoria seguida en Viena, donde ganó hace dos temporadas. El pasado curso no lo disputó.

Acumula ya veinte victorias seguidas en pista dura cubierta el jugador italiano que el domingo estará en su trigésima primera final en el circuito a lo largo de su carrera, de las que ha ganado veintiuna. Es el primer jugador que consigue situarse en ocho finales seguidas en el tour desde que Novak Djokovic lo hiciera hace una década.