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MADRID OPEN

Sinner - Jódar en directo: Cuartos de final del Mutua Madrid Open hoy en vivo

Sigue en directo el partido de cuartos de final del Masters 1000 de Madrid entre Jannik Sinner y Rafa Jódar

Rafael Jodar of Spain plays against Vit Kopriva of Czech Republic during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 28, 2026 in Madrid, Spain. AFP7 28/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;Tennis;ZSPORT;ZTENNIS;Mutua Madrid Open 2026 - Day 9;

Rafael Jodar of Spain plays against Vit Kopriva of Czech Republic during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 28, 2026 in Madrid, Spain. AFP7 28/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;Tennis;ZSPORT;ZTENNIS;Mutua Madrid Open 2026 - Day 9; / Europa Press

Albert Briva

Albert Briva

Última hora y resultado en vivo del partido entre Jannik Sinner y Rafa Jódar de los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026.

Partido del Masters 1000 de Madrid
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