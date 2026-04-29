Sinner - Jódar en directo: Cuartos de final del Mutua Madrid Open hoy en vivo

SINNER, A POR EL RÉCORD

Por su parte, Sinner sigue en camino para conseguir el que sería su quinto Masters 1000 consecutivo.

Sobre el partido ante Jódar, avisó lo siguiente: "No será la única vez que nos enfrentemos, esa es mi sensación. Creo que seria bueno para mí también, personalmente, siempre imaginando que gana. Sería bueno enfrentarme a él antes de los torneos más importantes que se avecinan, Roma y luego Roland Garros. Son condiciones muy particulares. Él es de Madrid, así que está muy acostumbrado a estas condiciones", dijo Sinner.