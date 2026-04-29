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MADRID OPEN
Sinner - Jódar en directo: Cuartos de final del Mutua Madrid Open hoy en vivo
Sigue en directo el partido de cuartos de final del Masters 1000 de Madrid entre Jannik Sinner y Rafa Jódar
Última hora y resultado en vivo del partido entre Jannik Sinner y Rafa Jódar de los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026.
TECHO CERRADO
Se está cerrando la cubierta de la Manolo Santana. Juega a favor, a priori, de Sinner, que ya sabemos que bajo techo se mueve a las mil maravillas.
CONFIANZA EN JÓDAR
La gente confía en Jódar pese a que se mide al número uno.
SINNER, A POR EL RÉCORD
Por su parte, Sinner sigue en camino para conseguir el que sería su quinto Masters 1000 consecutivo.
Sobre el partido ante Jódar, avisó lo siguiente: "No será la única vez que nos enfrentemos, esa es mi sensación. Creo que seria bueno para mí también, personalmente, siempre imaginando que gana. Sería bueno enfrentarme a él antes de los torneos más importantes que se avecinan, Roma y luego Roland Garros. Son condiciones muy particulares. Él es de Madrid, así que está muy acostumbrado a estas condiciones", dijo Sinner.
SIN NADA QUE PERDER
Rafa Jódar afronta el gran reto de medirse al número uno en sus primeros cuartos de final de un Masters 1000. El madrileño ha superado a De Jong, De Miñaur, Fonseca y Kopriva en un camino en el que ha demostrado, calidad, sufrimiento y sobre todo, temple para jugar un gran tenis en un gran escenario y contra jugadores de muy alto nivel.
"Va a ser un partido muy duro, intentare dar mi mejor nivel y aprender de ese partido y salir con la misma mentalidad que hasta ahora. Y tendré mis opciones si hago las cosas bien", dijo sobre el partido el jugador madrileño, de 19 años.
DÍA GRANDE
Muy buenas tardes. Tarde de lujo la de hoy en la Caja Mágica con el duelo de cuartos de final del Mutua Madrid Open entre el número uno, Jannik Sinner, y el nuevo hérore del tenis español, Rafa Jódar.
El duelo más esperado del torneo llega en una tarde que seguro se recordará en Madrid.
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