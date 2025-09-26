Sinner inicia su venganza contra Alcaraz: "Voy a ser imprevisible"

Jannik Sinner inició su andadura en el torneo de Pekín y lo hizo apabullando a su rival Marin Cilic. El italiano afronta por primera vez en un largo tiempo un torneo como número dos del mundo, después de caer en la final del US Open ante Carlos Alcaraz y cederle el trono al tenista murciano. Sin embargo, en su cabeza ya está el recuperar la corona cuanto antes.

"Voy a intentar incluso perder algunos partidos a partir de ahora, pero intentando hacer algunos cambios, intentando ser un poco más imprevisible como jugador, porque creo que eso es lo que tengo que hacer, intentar convertirme en un mejor tenista. Al fin y al cabo, ese es mi principal objetivo", analizó el italiano después de perder en la final contra Alcaraz.

En Pekín, Sinner estuvo cerca de batir un récord personal desde el servicio. Precisamente, uno de los mayores lastres contra Alcaraz en Nueva York fue su primer saque. Durante el encuentro, estuvo muy por debajo de su porcentaje habitual, además de no llevar la misma potencia que en otras ocasiones. Los ridículos dos 'aces' en la final corroboran lo anterior.

Jannik Sinner, en Pekín / Associated Press/LaPresse

Ante Cilic, el primer servicio salió a relucir como prácticamente nunca, con un espectacular 77,6% de efectividad, su cuarta mejor marca como profesional. Además, se trata de su mejor registro en una pista outdoor, siendo las tres mejores en pistas cubiertas, como Viena y Shanghai. Una demostración de que Sinner ya prepara su venganza.

En China tendrá la oportunidad de levantar un título antes de poderse enfrentar de nuevo a Alcaraz. Y es que el italiano y el español no comparten torneo esta semana, ya que Jannik juega en Pekín y Carlos en Tokio. Ambos se enfrentaron en la final china en 2024, pero esta vez el italiano lo tendrá mejor para ser campeón sin el número uno en el cuadro.

El saque no es la única arma que quiere mejorar. De hecho, el italiano siempre ha destacado por ser letal con su primer golpe y de contar con una buena cantidad de 'aces' por encuentro. Los aspectos en los que más margen de mejora tiene son las voleas y subidas a la red. Pocas veces se ha visto a Sinner intimidar cerca del campo rival si no es por 'obligación'.

¿Cuándo se pueden enfrentar de nuevo Alcaraz y Sinner?

En China, aunque en Shanghai, tendrá la oportunidad de verse las caras con Carlos Alcaraz, si ambos cumplen con sus respectivos partidos y llegan a la final. Al ser números uno y dos del mundo, cada uno irá por un lado del cuadro en todos los torneos, haciendo imposible el verse en un partido que no sea una final con un trofeo en juego.

Lo que parece prácticamente imposible es que Sinner pueda robarle el número uno a Alcaraz antes de final de año, ya que la brecha entre ambos es muy grande y la cantidad de puntos que defiende el español es menor a la del italiano. Sería más probable que ampliase la distancia el murciano a que se acercara Jannik.