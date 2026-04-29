Sinner impone jerarquía ante un Jódar que le deja un aviso

Jannik Sinner tuvo que sacar su mejor tenis a relucir para frenar a Rafa Jódar en los cuartos de final del Mutua Madrid Open (6-2 y 7-6(0)). El número uno mundial sufrió mucho más de lo que el marcador final reflejó y entendió que el tenis español le ha enviado a otro rival de los que le va a hacer sufrir.

En su primer enfrentamiento y en su primera presencia en unos cuartos de final en un torneo de tal calibre, Jódar no solo volvió a mostrar su descaro ya habitual, sino que supo reaccionar cuando Sinner le sometió con su mejor nivel tras el primer set.

Capacidad de sufrimiento, de resistencia y demostración un día más de tener tenis para muchos partidos más como este. Su aventura en Madrid se acaba en cuartos, pero enseñando al mundo estar capacitado ya para lucharle al número uno mundial de tú a tú, algo de lo que no muchos pueden presumir hoy en día.

Jódar y Sinner / EFE

Bajo el techo de la pista Manolo Santana, Jódar saltó ante el público que no dejó de animarle en todo momento. Valiente y sin pensar en quién tenía enfrente, el español inició el partido como uno más, demostrando a Sinner que no se equivocaba en tomarle nota al inicio del torneo.

Y buena nota tomó Sinner sobre el español, sabiendo que debía saltar con su mejor tenis desde el inicio para no tener serios problemas. Y pese a ello, los tuvo por momentos. Sobre todo en un segundo set en el que sus saques fueron durante buena parte un calvario en el que se vio obligado a salvar bolas de rotura en contra que le hubieran puesto en una situación conflictiva.

En el primer set, la historia fue algo distinta y tras los primeros cuatro juegos igualados y con oportunidades de romper para ambos, el italiano consiguió imponer su ley y hacerse con el primer set con más contundencia de lo que se vio en pista.

EL RESURGIR DE JÓDAR

Lejos de venirse abajo con la contundencia del marcador, el español resurgió con el inicio del segundo set y le dio la vuelta a la dinámica del partido. Sinner empezó a sufrir con el saque, no por demérito propio, sino por un nivel excepcional de Jódar, que tuvo hasta cinco oportunidades para romper entre el sexto y el octavo juego.

Pero a cada intento, la respuesta del italiano fue demoledora. Los mejores puntos llegaron en los momentos más importantes, demostrando más que nunca su condición de número uno.

Ni los intentos fallidos tumbaron la ambición de un Jódar que llevó la definición del set hasta el tie break, donde allí sí, Sinner acabó con todo. 7-0 contundente y severo para cerrar el partido y el pase a semifinales.

RENDIDO A JÓDAR

“What a player”, escribió el italiano en la cámara tras el partido, demostrando que sabe la grandeza de la figura del español. “Me llevó al límite. Es un jugador increíble. Estoy increíblemente feliz. Ha sido un partido de alta calidad. Tuve un poco de suerte en el segundo set, pero también un poco de experiencia", aseguró tras el partido que acabó suponiendo su 21º triunfo consecutivo para alcanzar las semifinales de Madrid, una cita pendiente en su carrera.

Con ello, el italiano ha alcanzado ya la penúltima ronda en todos los torneos Masters 1000 y deja a dos pasos el récord que nadie ostenta de conseguir levantar cinco títulos de la categoría consecutivos.

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