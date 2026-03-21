Sinner hace historia en su debut en Miami e iguala a Novak Djokovic

Jannik Sinner sigue intratable en la gira de pista dura. El italiano aprovecha el último torneo que queda sobre su superficie favorita para no dejar de sumar puntos. En su debut en Miami, venció con contundencia al bosnio Damir Dzumhur (6-3, 6-3) y ya está en tercera ronda del torneo. Sin embargo, lo más noticiable no es la victoria, sino el récord histórico que está a punto de batir.

Aunque el rival era de un nivel muy asequible, plantó cara en los intercambios a un Sinner que jugó a medio gas. Sin desgastarse en exceso, consciente de que la carga de partidos en esta gira está siendo importante, y más después de ganar Indian Wells y dejarse la piel en la final contra Daniil Medvedev. Eso sí, con la precisión habitual cuando mete los primeros saques.

Jannik Sinner, durante el partido / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Con este triunfo, el número dos del mundo iguala un récord de Novak Djokovic. El italiano acumula un total de 24 sets ganados de manera consecutiva en torneos de Masters 1000. Un dato espectacular que solo ha sido capaz de lograrlo el serbio. Por tanto, si en el siguiente partido gana el primer set, hará historia y escribirá su nombre en los hitos de este deporte.

Sinner se verá las caras en la siguiente ronda con Corentin Moutet. El francés fue capaz de arrebatarle el primer set aquella vez en la que se enfrentaron en Roland Garros. De hecho, lo hizo con contundencia (6-1). Sin embargo, tierra batida es una cosa y pista dura es otra. El italiano no está concediendo opciones a sus rivales con el servicio; ni siquiera puntos.

"Para mí es muy importante este juego de transición al que estoy haciendo frente, es un esfuerzo que quiero llevar a cabo porque sé que me hará mejorar mucho mi tenis. El resto de consecuencias depende mucho del día a día, hoy por ejemplo fueron bien las cosas, intenté ser agresivo desde el inicio y conseguí un par de breaks que me ayudaron a ganar el encuentro", valoró Jannik tras el partido.

Sobre el récord, también habló. "Muchas veces los marcadores son mentirosos, no reflejan lo que ha sido el partido, así que prefiero centrarme en evolucionar como jugador y ponerme en una situación que me permite disputar la mayor cantidad de partidos posibles. Siempre trato a cada rival de la misma manera, independientemente de su ranking o cualquier otro detalle, lo que busco es sentirme cómodo dentro de la cancha y sacar mi mejor versión para competir".