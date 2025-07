Sinner: "Hemos podido ver que Novak estaba lesionado"

El italiano Jannik Sinner afirmó que "nunca" se podría haber imaginado estar en una final de Wimbledon.

Sinner, ganador de tres Grand Slams, jugará este domingo su primera final en Wimbledon contra el español Carlos Alcaraz.

"Es increíble. No me lo creo, es un torneo que siempre veía en la televisión cuando era pequeño. Nunca me imaginé que podría estar en una final. Hemos puesto mucho trabajo esto. Hoy han llegado mi padre y mi hermano, lo que lo hace más especial", dijo Sinner.

Sinner celebra el pase a la gran final / EFE

"Hoy sacado muy bien, me he movido mucho mejor. Hemos podido ver que Novak estaba lesionado. He tratado de estar tranquilo y jugar el mejor tenis posible. Estoy muy contento con mi partido", afirmó.

"Es un honor jugar con Carlos. Tratamos de llevarnos al límite, es uno de los jugadores en los que me fijo, me gusta verle jugar. Es un talento increíble. Espero que sea un gran partido como el último, quizás mejor, aunque no sé si es posible".