Sinner como nunca antes lo habías visto: Para el partido y se encara con un espectador

Jannik Sinner ya está en los cuartos de final de Indian Wells, pero su victoria ante Joao Fonseca dejó también uno de los momentos más llamativos del torneo. El italiano, conocido por su carácter frío y su enorme control emocional en pista, tuvo que intervenir personalmente para frenar a un espectador que estaba burlándose de él durante el partido.

El incidente se produjo en un momento de máxima tensión del encuentro. Con 6-5 en contra y dos puntos con su servicio para forzar el tie break, el actual número 2 del mundo detuvo su preparación antes de sacar y se dirigió directamente a un aficionado situado en la primera fila detrás de él. Sinner lo señaló con el dedo y le habló con calma durante unos segundos mientras el público observaba sorprendido la escena.

Según explicó el esquiador olímpico Nicholas Novak, presente en la grada, el espectador se había burlado del italiano en varios momentos del partido tras algunos errores y también le había recordado su reciente derrota en el dobles de Indian Wells, donde Sinner cayó junto a Reilly Opelka frente a Marcelo Granollers y Horacio Zeballos.

La situación obligó al juez de silla Greg Allensworth a bajar a la pista para mediar entre el jugador y el aficionado. Tras unos segundos de conversación, el árbitro pidió al público que evitara hablar durante los puntos para no interferir en el desarrollo del partido. También le indicó al propio Sinner que avisara si volvía a producirse algún problema.

Sinner y Fonseca se saludan en Indian Wells / EFE

A pesar de lo inusual del momento, el italiano mantuvo la calma en todo momento y el incidente no fue a más. En un partido con tanta tensión y con el público muy volcado con Fonseca, el líder del ranking mantuvo la serenidad suficiente para que el duelo continuara sin más interrupciones.

A CUARTOS

Más allá del episodio con el espectador, Sinner terminó imponiendo su experiencia para avanzar en el torneo. El italiano derrotó al brasileño Joao Fonseca, de 19 años, por 7-6(6) y 7-6(4) tras dos horas y un minuto de partido en la pista central de Indian Wells.

El encuentro fue mucho más exigente de lo esperado para el italiano. Fonseca, que disputaba por primera vez los octavos de final de un Masters 1000, mostró un nivel muy alto y obligó a Sinner a emplearse a fondo durante todo el partido. En el primer set el brasileño llegó incluso a disponer de tres bolas de set, pero el italiano logró salvarlas antes de llevar el parcial al desempate.

Tennis TV

Con esta victoria, Sinner, de 24 años, alcanza por tercera vez en su carrera los cuartos de final de Indian Wells y suma además su victoria número 97 en Masters 1000, superando así el registro de su compatriota Fabio Fognini en esta categoría.

En la siguiente ronda se enfrentará al joven estadounidense Learner Tien, otro de los talentos emergentes del circuito en un duelo que volverá a poner a prueba la solidez del italiano en el desierto californiano.