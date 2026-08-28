Sinner gana otra batalla a Alcaraz: ya es el tenista mejor pagado

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ya no se limita a las pistas. Mientras las lesiones han frenado momentáneamente sus duelos deportivos, ambos mantienen otra batalla por la supremacía: la económica. Y en esta ocasión, el italiano ha conseguido arrebatarle al murciano el número uno.

Según las estimaciones de Forbes, Sinner se ha convertido en el tenista mejor pagado del último año, desbancando a Alcaraz, que había liderado esta clasificación durante las dos últimas temporadas. El italiano habría generado alrededor de 58 millones de dólares, incluyendo premios y otros ingresos, frente a los 53,7 millones del español.

Alcaraz durante el torneo de dobles mixto en el US Open / US OPEN

La diferencia es todavía más llamativa si se analizan únicamente los ingresos fuera de la pista. Ahí Alcaraz mantiene el liderazgo, con unos 38 millones de dólares procedentes de patrocinios, apariciones, exhibiciones y otros acuerdos comerciales.

Sin embargo, Sinner ha marcado una cifra histórica gracias a sus ingresos deportivos. Los aproximadamente 23 millones de dólares que ha generado en pista durante los últimos doce meses representan la cantidad más elevada registrada hasta ahora en el ranking anual de Forbes.

Sinner destrona a Alcaraz

El número uno mundial se convierte así en apenas el cuarto tenista que alcanza la cima de la clasificación anual de ganancias de Forbes desde que comenzó a elaborarse hace 19 años. Antes que él lo hicieron Roger Federer, que dominó durante 15 años consecutivos, y Novak Djokovic, que lideró en 2023.

En total, los diez tenistas mejor pagados del mundo han generado unos 333 millones de dólares durante el último año, un 17% más que los 285 millones de la edición anterior.

Y la clasificación ha contado además con una protagonista inesperada: Serena Williams. La estadounidense, de 44 años, regresó a las pistas después de casi cuatro años y ha acumulado unos 40,1 millones de dólares, suficientes para situarse tercera en el ranking general, pese a haber disputado muy pocos torneos.

La gran mayoría de los ingresos de Williams proceden de sus negocios y patrocinios, ya que apenas ha obtenido 131.932 dólares en premios durante este año.

Su presencia también ha elevado el listón económico del ranking. Elena Rybakina marca el corte del top 10 con 17,4 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente el récord de 14,3 millones establecido el año pasado.

Además, por primera vez en la historia del ranking de Forbes, hay más mujeres que hombres entre los diez tenistas mejor pagados: seis frente a cuatro. Aryna Sabalenka ocupa la cuarta posición con 36,1 millones, por delante de Coco Gauff, que suma 35,5 millones.

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Así, mientras Alcaraz continúa siendo uno de los grandes referentes comerciales del tenis, Sinner ya le ha ganado otra batalla fuera de la pista: la de los ingresos totales.