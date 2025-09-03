Sinner, firme sobre su relación con Alcaraz: "Es diferente ser buen jugador que buena persona"

Jannik Sinner está demostrando que él es quien domina a todos sus rivales en el US Open. El italiano ha avanzado a la semifinal del Abierto de Estados Unidos, después de firmar una increíble victoria a tres sets 6-1, 6-1 y 6-1, ante el kazajo Alexander Bublik. Victoria con la cual el italiano alcanzó su octavo Grand Slam consecutivo en cuartos de final.

El billete a la final se lo jugará con su compatriota Lorenzo Musetti, en el primer duelo entre italianos en esta ronda de un Major. Ambos ya se han visto las caras anteriormente y el balance de victorias se las lleva Sinner con un 2-0. Sin embargo, lo que más nos tiene en vilo, es la final del último Grand Slam del año, que casi todos predicen que tendrá a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner como protagonistas. En caso de que los dos cumplan con las expectativas, Nueva York podría ser el escenario de un nuevo enfrentamiento que añadiría un nuevo capítulo a una rivalidad que combina la competencia de alto nivel con una amistad fuera del circuito.

Vínculo Alcaraz-Sinner

El vínculo entre Sinner y Alcaraz se ha convertido en uno de los principales pilares de la competición. Ambos han jugado tres finales consecutivas de Grand Slam en Roland Garros y Wimbledon, y la posibilidad de un tercer enfrentamiento en Flushing Meadows aumenta las ansias entre los seguidores y los expertos, de volver a ver un duelo entre los dos mejores tenistas del mundo.

Tras su victoria ante Bublik, el transalpino atendió a la prensa para hablar sobre diferentes aspectos, incluido de su relación con Alcaraz. "Tenemos una buena amistad fuera de la cancha, eso es algo genial de ver. No tienes por qué tener enemigos fuera de la pista, ya somos rivales cuando nos encontramos dentro de ella. Ahí es donde intentamos jugar al tenis lo mejor posible, pero se termina ahí. Después del apretón de manos todo está bien de nuevo", explicaba el italiano, que aún sigue siendo el número 1 del mundo.

En numerosas ocasiones hemos podido observar la complicidad que ambos tienen tanto dentro como fuera de la pista, algo que Sinner afirma disfrutar de tener. "Es genial ver algo así. Ambos tenemos grandes equipos alrededor. Una vida normal fuera del tenis, por ejemplo, nos encanta jugar al golf. Tenemos nuestras pasiones, entrenamos duro, el equipo nos apoya, la gente es honesta con nosotros. Muchos jugadores son así. El tenis es muy importante para nosotros, pero también depende de cuánto puedes sacrificar por él. Una cosa es ser buen jugador de tenis y otra cosa es ser buena persona, son dos cosas diferentes. Creo que ambos tenemos un poco de las dos, así que está bien", concluía el italiano.

Grandes rivales a batir

Aunque para llegar a esta idílica final, Carlos Alcaraz deberá de superar a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, Novak Djokovic. El serbio luchará hasta el final para conseguir su Grand Slam número 25 y ya avanzó que no le iba a poner las cosas nada fáciles al murciano. Por lo que respecta a Sinner mañana tendrá lugar el partido de semifinal ante Lorenzo Musetti para decidir el primer finalista del US Open.