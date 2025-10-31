Sinner no está bien: "Es evidente"

Jannik Sinner está cerca de recuperar el número uno del mundo. Para ser concretos, a tres partidos en París. Eso sí, lo más probable es que, en caso de ganar en Francia, esté en lo más alto del ranking por poco tiempo. Y es que en las ATP Finals, Alcaraz recuperaría el trono y acabaría el año en lo más alto si su papel en el torneo es digno.

El italiano venció en octavos de final a Francisco Cerúndolo, en un duelo que fue más igualado de lo que refleja el marcador, sobre todo en el primer set. El argentino tuvo varias oportunidades de llevarse el primer set, y la versión de Sinner fue la de un jugador más vulnerable, además de no sentirse del todo cómodo en pista. Su gestualidad indicaba lo mismo que su juego.

"Estoy intentando gestionarlo de la mejor manera, pero es evidente que no estoy al 100%", confesó después en rueda de prensa. La realidad es que este año ha sido muy intenso para el italiano, principalmente en el aspecto mental. Varias polémicas le han llovido en 2025, empezando por la más importante: el positivo en clostebol que lo mantuvo alejado de las pistas durante tres meses.

Jannik Sinner, durante el partido contra Bergs en París / EFE

El último aluvión de críticas ha llegado desde su propio país, después de que Jannik renunciara a jugar las Finales de la Copa Davis, que darán por concluida la temporada. El número dos del mundo justificó su ausencia por no estar en las mejores condiciones y querer preparar mejor el próximo Open de Australia. Visto lo visto, es evidente que el transalpino necesita un descanso.

"Estuve dos veces arriba con el break en el primer set, pero no pude aprovecharlo. Me puse en una situación incómoda. Estoy contento con cómo manejé el partido. Me sentí mucho mejor después", desveló Sinner. Este viernes, tendrá un rival muy complicado enfrente, como es Ben Shelton. Un jugador que ha sido capaz de ganar al italiano en condiciones indoor.

Sinner celebra el título en Viena / AP

"Espero recuperarme físicamente, esa es mi prioridad. Mañana me espera un rival muy difícil. Tengo que jugar al cien por cien. Ojalá pueda hacerlo", dijo. En el torneo de Viena, pudo levantar el título tras ganar en la final a Alexander Zverev, aunque su versión no fue, ni mucho menos, dominante. Perdió el primer set y no estuvo lejos de verse superado por el alemán.

Última parada: las ATP Finals

París es la penúltima de las paradas de Sinner este año, que acabará en las ATP Finals de Bolonia. Allí volverá a ser el local y buscará defender el título del año pasado. La superficie en la que se juega el Torneo de Maestros le va como anillo al dedo y lo lleva demostrando en los últimos años. Es el mejor jugador del mundo en indoor, gracias a su juego tan plano y rápido.

Jannik también está intentando evolucionar en su juego para no quedarse atrás. Ya lo dijo tras perder en el US Open contra Alcaraz, que ese era su principal objetivo. Es por eso que últimamente se le ve hacer más dejadas y subir más a la red, dos aspectos del tenis en los que no ha profundizado en exceso hasta ahora. Contra Shelton seguirá su camino hasta la perfección.