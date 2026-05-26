Sinner se estrena en París con un récord solo a la altura del 'Big Three'

Jannik Sinner regresó a la pista Philippe Chatrier 353 días después de perder el título de Roland Garros en aquella ya mítica final en la que Carlos Alcaraz realizó una de las grandes proezas y remontadas de la historia del tenis y del deporte. Lejos de asustarse o de revivir ningún fantasma, el número uno mundial inició su camino al único título que le queda en sus vitrinas con una victoria solvente ante el francés Tabur(6-1, 6-3 y 6-4).

Triunfo número 30 consecutivo tras los títulos de Montecarlo, Madrid y Roma, el italiano no quiso dar historia a un partido que ya desde el sorteo se presumía cómodo para debutar. El camino para Sinner hace que Italia sueñe todavía más con ver a su gran tenista levantar la Copa de los Mosqueteros el próximo domingo 7 de junio.

En su estreno, Sinner dejó claro que por mucho que los rivales no sean los más temibles, no va a dar una sola concesión y ante Tabur salió decididó en cada set a no dar la mínima opción o esperanza a que pudiera haber algo más que un paseo triunfal.

El francés, número 171 del ranking ATP, apenas pudo disponer de momentos cómodo en los intercambios, siendo constantemente atacado por la bola profunda y colocada del italiano. Pese a ello, no tuvo miedo en pegarle de derecha en cuanto pudo y aunque combinó muchos errores con algunos ganadores, dejó una buena imagen más allá del resultado.

Sobre todo a partir del segundo set, donde se soltó y llegó a poner en aprietos algún juego al saque del italiano, que a cada intento del francés respondió con un golpe de los suyos.

Sinner en su debut en Roland Garros / EFE

Declaración de intenciones de un Jannik Sinner que tras completar todos los títulos de Masters 1000 quiere hacer lo propio con los Grand Slams en París. Sin Alcaraz, pocos argumentos parecen dispuestos a poder impedirlo. Con la versión que viene mostrando menos aún.

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En segunda ronda se medirá al argentino Juan Manuel Cerúndolo, que superó también en tres sets al británico Jacob Fernaley.