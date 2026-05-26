ROLAND GARROS
Sinner se estrena en París con un récord solo a la altura del 'Big Three'
El italiano supera a Tabur en su victoria número 30 consecutiva, una racha solo conseguida por Nadal, Djokovic y Federer en este siglo
Jannik Sinner regresó a la pista Philippe Chatrier 353 días después de perder el título de Roland Garros en aquella ya mítica final en la que Carlos Alcaraz realizó una de las grandes proezas y remontadas de la historia del tenis y del deporte. Lejos de asustarse o de revivir ningún fantasma, el número uno mundial inició su camino al único título que le queda en sus vitrinas con una victoria solvente ante el francés Tabur(6-1, 6-3 y 6-4).
Triunfo número 30 consecutivo tras los títulos de Montecarlo, Madrid y Roma, el italiano no quiso dar historia a un partido que ya desde el sorteo se presumía cómodo para debutar. El camino para Sinner hace que Italia sueñe todavía más con ver a su gran tenista levantar la Copa de los Mosqueteros el próximo domingo 7 de junio.
En su estreno, Sinner dejó claro que por mucho que los rivales no sean los más temibles, no va a dar una sola concesión y ante Tabur salió decididó en cada set a no dar la mínima opción o esperanza a que pudiera haber algo más que un paseo triunfal.
El francés, número 171 del ranking ATP, apenas pudo disponer de momentos cómodo en los intercambios, siendo constantemente atacado por la bola profunda y colocada del italiano. Pese a ello, no tuvo miedo en pegarle de derecha en cuanto pudo y aunque combinó muchos errores con algunos ganadores, dejó una buena imagen más allá del resultado.
Sobre todo a partir del segundo set, donde se soltó y llegó a poner en aprietos algún juego al saque del italiano, que a cada intento del francés respondió con un golpe de los suyos.
Declaración de intenciones de un Jannik Sinner que tras completar todos los títulos de Masters 1000 quiere hacer lo propio con los Grand Slams en París. Sin Alcaraz, pocos argumentos parecen dispuestos a poder impedirlo. Con la versión que viene mostrando menos aún.
En segunda ronda se medirá al argentino Juan Manuel Cerúndolo, que superó también en tres sets al británico Jacob Fernaley.
- Convocatoria de España para el Mundial 2026: lista de Luis de la Fuente y última hora de la Selección, en directo
- La operación Julián Álvarez se calienta: el delantero no renueva y podría salir del Atlético
- La respuesta de Huijsen tras quedarse fuera del Mundial
- Tomás Roncero no está de acuerdo con la lista de Luis de la Fuente: 'Faltan dos jugadores
- El Barça, afectado por el desenlace del descenso
- Cambio de planes en el Real Madrid con Mourinho
- Gregg Berhalter, técnico del Chicago Fire, quiere el fichaje de Lewandowski: 'Hemos hablado mucho
- Estos son los grandes olvidados en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026