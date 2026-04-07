Sinner se estrena en 'casa' con una victoria por la vía rápida

Jannik Sinner superó con nota su estreno en la tierra batida del Country Club de Montecarlo. El tenista italiano no hizo concesiones con un Ugo Humbert que fue de más a menos y acabó arrollado por el número 2 del ranking ATP (6-3, 6-0).

Sinner estuvo ausente en el Masters 1.000 de Montecarlo el curso pasado, cumpliendo los últimos días de su sanción pactada por dopaje. Se reincorporó a la competición poco después, en Roma donde alcanzó la final. Este curso, el torneo monegasco, el de 'casa' para el tenista italiano que reside en el Principado, le abre la oportunidad de regresar al número 1, una situación que alcanzará si gana el título en Montecarlo, llega a la final y Alcaraz no, o si llega a semifinales y Alcaraz cae en octavos o antes.

Con ese objetivo en el horizonte, Sinner estrenó la temporada en una superficie en la que no es un gran especialista. Y lo hizo con solvencia, ante un rival de entidad.

Arrancaron ambos sólidos con sus respectivos servicios. El francés mostró un nivel alto, jugando con soltura pese a entidad de su oponente. Pero Sinner encontró la forma de desactivar el juego de su rival y con una rotura en el quinto juego dejó ya asegurada la manga, que certificó con un nuevo break en el noveno (6-3).

En modo martillo

El de San Candido comenzó al servicio el segundo set y aunque se le pudo complicar en el primer juego cuando Humbert se puso con 30-30, el italiano ya se había puesto el mono de trabajo para amarrar ese primer parcial, y los siguientes.

Hasta ahí había llegado la resistencia del galo, que no encontró ya el modo de hacer daño al número 2 del ranking. Jannik, con un break en el primer turno de saque de Humbert rompió el encuentro y acabó cerrando con un contundente 6-0 en poco más de 22 minutos de juego.

Además, se situaba el transalpino con un total de 36 sets consecutivos ganados, aumentando la diferencia con el segundo de este particular ranking, Novak Djokovic, que sumó 24.

Superada la primera ronda, Sinner espera ya a un rival que saldrá del duelo entre Francisco Cerúndolo y Tomas Machac.