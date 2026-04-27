Sinner esquiva el tema Alcaraz: "Es un asunto muy personal"

La ausencia de Carlos Alcaraz en los próximos torneos de tierra batida (Roma y Roland Garros) ha cambiado por completo el panorama del circuito. Sin el español en escena, el cuadro se abre para muchos aspirantes y todas las miradas apuntan ahora a Jannik Sinner.

El italiano, actual número uno del mundo, afronta una oportunidad de oro para seguir ampliando su dominio y acercarse a un registro histórico en Madrid, con la posibilidad de conquistar cinco Masters 1000 consecutivos.

Sinner celebra en Madrid / Europa Press

Sin embargo, lejos de alimentar la euforia, Sinner quiso rebajar cualquier comparación con las grandes leyendas del tenis. “Para ser honesto, no pienso mucho en ello. No puedo compararme con Djokovic, Nadal o Federer. Están a un nivel diferente”, afirmó.

El italiano también fue preguntado por si había mantenido una conversación privada con Alcaraz tras conocerse su baja, pero optó por la discreción. “Es un asunto muy personal, así que no responderé”, señaló.

Eso sí, reconoció el impacto que supone la ausencia del murciano tanto para el torneo madrileño como para el resto de la gira. “Su ausencia se notará seguramente no solo aquí, sobre todo porque estamos en España, sino aún más en Roland Garros”, añadió.

La baja de Alcaraz representa una mala noticia para el espectáculo, pero también modifica por completo la lucha por París. Sin el doble campeón defensor en el cuadro, Sinner ve despejado parte del camino hacia un objetivo que todavía se le resiste: conquistar su primer Roland Garros.

Madrid será ahora la primera gran prueba de ese nuevo escenario, con el número uno cargando con el foco absoluto del torneo.

POSIBLE DUELO CON JÓDAR

En Madrid, el italiano ya está en octavos de final, donde se medirá ahora a Cameron Norrie. De superar al británico, Sinner podría verse en cuartos con Rafa Jódar, en el gran partido esperado del torneo.

"Es un jugador con muchísimo talento. Golpea la pelota con mucha precisión, con una potencia muy natural. Se nota en el sonido, cuando la toca, y es un buen sonido que sale de la raqueta", argumentó el número uno del mundo sobre el madrileño.

"Tiene muchísimo talento. Va a ser un gran jugador en el futuro, y ya lo está demostrando. Me gusta su mentalidad, es bastante tranquilo. No lo conozco personalmente, pero parece muy humilde. Sí, es un jugador muy, muy bueno, y le deseo lo mejor", añadió Sinner que durante el partido del español contra De iñaur se acercó para presenciar en persona el talento de su posible rival en cuartos de final.