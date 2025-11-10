Sinner: "Es muy especial tener a Musetti y el dobles, hay mucha Italia aquí, en Italia"

Jannik Sinner empezó la defensa del título en las ATP Finals con una sólida victoria ante el canadiense Felix Auger -Aliassime, quien sufrió problemas en el gemelo izquierdo durante el partido que le impidiero desplegar su mejor nivel.

"Estoy muy contento de jugar aquí en Turín, es un torneo y un sitio muy especial. Me he sentido bien, ha sido muy complicado en el inicio, luego él ha tenido el problema... El nivel ha sido alto en el inicio y estoy contento de haber empezado bien", explicó el de San Candido en las declaraciones postpartido en la pista central del Inalpi Arena.

"Me llevo positivo a casa la sensación de jugar aquí. La pista es un poco diferente y estoy contento de haberme adaptado. El grupo es complicado, con jugadores fuertes, tienes que estar concentrado todo el partido porque ceder un 'break' es complicado de recuperar", añadió.

Su próximo rival, este miércoles, será el alemán Alexander Zverev, que ganó en su duelo al estadounidense Ben Shelton, rival de Auger-Aliassime si las molestias de éste no persisten. En caso de que tenga que abandonar, el kazajo Alexander Bublik es el primer reserva.

Italia, muy presente

Sinner, criticado en los últimos días por si baja del equipo italiano en la Copa Davis, valoró el hecho de que haya dos compatriotas en el cuadro individual y otros dos, Simone Bolleli y Andrea Vavassori, haciendo pareja en el de dobles.

"Es muy especial tener a Musetti y el dobles. Hay mucha Italia aquí, en Italia", apuntó.