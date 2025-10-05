Sinner entra en la guerra de Zverev: "Alcaraz y yo no hacemos las pistas"

La polémica está servida en el Masters 1.000 de Shanghai. El alemán Alexander Zverev abrió el debate este pasado sábado con unas declaraciones al respecto del estado de las pistas que no han quedado sin reacción.

"Odio que la velocidad de las pistas sea la misma en todos los torneos. Sé que los directores de todos los eventos importantes van en esa dirección porque desean que Jannik y Carlos lo hagan bien y puedan llegar a la final", afirmó sin cortarse el de Hamburgo tras su victoria sobre Valentin Royer. "Siempre hemos tenido superficies muy distintas y no se podía jugar igual en todas ellas. Había que hacer ajustes para competir en hierba, tierra y dura, pero ahora se puede jugar igual en cualquier torneo", continuó.

Con Carlos Alcaraz ausente en el torneo, por alusiones fue Jannik Sinner el que respondió a las afirmaciones de Zverev. "Ni Carlos ni yo somos quienes mandamos en el mundo del tenis ni en cómo son las pistas. No es nuestra decisión, sino que intentamos adaptarnos a cada situación. He jugado un gran tenis también en pistas rápidas. Pero no las estoy fabricando, así que solo trato de adaptarme y jugar el mejor tenis que puedo. Eso es todo", afirmó el italiano dando por zanjada la polémica.

De paso, el de San Candido aprovechó para dejar un halago al que es actualmente su máximo rival en el circuito. "Es una lástima que Alcaraz no esté aquí porque creo que él es el tenista al que todo el mundo quiere ver", aseguró un Sinner que busca revalidar el título en Shanghai.