Sinner encuentra respuestas y activa su cuenta atrás para Wimbledon

Jannik Sinner ya ha dejado atrás el susto de Roland Garros y ha puesto en marcha la operación Wimbledon. El número uno del mundo regresó a Montecarlo tras completar dos días de pruebas médicas en el Hospital San Raffaele de Milán, unos exámenes destinados a esclarecer las causas del bajón físico que sufrió durante su sorprendente eliminación en la segunda ronda del Grand Slam parisino.

El italiano retomará ahora los entrenamientos junto a su técnico, Simone Vagnozzi, después de un periodo de descanso que ya estaba previsto desde el momento de su derrota ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Jannik Sinner abandona el hospital San Raffaele de Milan, Italia. / EFE/EPA/MATTEO CORNER

La preocupación surgió en París, donde Sinner desperdició una ventaja de dos sets y 5-1 en el tercero antes de sufrir un desplome físico que le costó la eliminación en el torneo que tenía marcado como uno de los grandes objetivos de la temporada.

Las pruebas realizadas en Milán se desarrollaron bajo la más estricta confidencialidad. Sin embargo, las informaciones procedentes de Italia transmiten tranquilidad: los especialistas no detectaron patologías importantes ni problemas físicos de gravedad.

La conclusión principal es que el episodio sufrido en Roland Garros fue consecuencia del desgaste acumulado tras varios meses de máxima exigencia competitiva.

Desde su debut en Indian Wells, el pasado 7 de marzo, hasta la conquista del título en Roma, el 17 de mayo, Sinner disputó 29 partidos en poco más de dos meses, encadenando viajes, cambios de superficie y condiciones climáticas muy diferentes entre Estados Unidos y Europa.

Ese esfuerzo se tradujo en una impresionante racha de resultados. El italiano conquistó de forma consecutiva los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, una secuencia que le convirtió en el gran favorito para levantar la Copa de los Mosqueteros. Sin embargo, el cuerpo terminó pasando factura en París.

Jannik Sinner, durante el partido ante Juanma Cerúndolo en Roland Garros / Europa Press/Contacto/Matthieu M

Ahora, con las pruebas superadas y sin señales preocupantes, el plan de competición se mantiene sin cambios. El objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles a Wimbledon, donde defenderá el título conquistado la pasada temporada.

De hecho, todo apunta a que su próximo partido oficial será precisamente en la pista central del All England Club el próximo 29 de junio, en el tradicional encuentro reservado al vigente campeón del torneo.

Antes de esa fecha, no se descarta que participe en alguna exhibición sobre hierba, como la clásica cita de Hurlingham, utilizada en el pasado por jugadores como Rafael Nadal o Novak Djokovic para preparar Wimbledon en condiciones competitivas.

Las próximas tres semanas serán fundamentales para recuperar energías y completar una preparación específica sobre césped, pero también para sentar las bases de una exigente segunda mitad de temporada.

Jannik Sinner, campeón de Wimbledon en 2025 / EFE

Tras Wimbledon llegará la gira norteamericana de pista dura, con las citas de Canadá, Cincinnati y el US Open, un tramo del calendario especialmente exigente por las altas temperaturas y la acumulación de partidos.

Por eso, más allá de los resultados obtenidos hasta ahora, el principal objetivo de Sinner es recuperar plenamente sus reservas físicas. Roland Garros dejó algunas dudas, pero las pruebas médicas han permitido disipar los temores más importantes.

Noticias relacionadas

El número uno del mundo vuelve a mirar hacia adelante. Y su próximo gran desafío ya tiene nombre: Wimbledon.