Sinner, emperador en China, mantiene el pulso con Alcaraz

No hubo final. No la hubo porque una vez arrancó el partido en Pekín, la lógica se impuso a cualquier intento de milagro en pista. Jannik Sinner llegaba como claro favorito al duelo contra un sorprendente Learner Tien en la final. Y el italiano, acostumbrado a nunca fallar, no lo hizo; destrozó a su rival estadounidense en dos rápidos sets (6-2, 6-2) para recuperar su título como emperador en China.

Ha llovido mucho desde que hace 364 días el número dos del mundo perdiese la final en Pekín contra Carlos Alcaraz. Fue el inicio de una larga serie de finales perdidas contra el murciano, a excepción de Wimbledon, que podrían haber hecho mella en la moral de cualquiera. No para Jannik, que tras salir campeón del ATP 500 chino en 2023 contra el ruso Medvedev, este miércoles recuperó su trono en una final que no tuvo mucha historia.

La final, un trámite

Su rival en esta ocasión por el título era Learner Tien, una promesa del tenis estadounidense que entre las lesiones de sus rivales y victorias que no entraban en los pronósticos de nadie se plantó en la gran final. Su suerte se terminaría cuando en el otro lado de la pista apareció Jannik Sinner. Y el italiano, molesto tras su derrota en la final del US Open contra Carlos Alcaraz, pagó su frustración contra su indefenso rival.

Buena muestra de cómo iba a desenvolverse el partido fue que ya en el primer juego de la final, Jannik Sinner conseguía romper a Tien a las primeras de cambio. Los juegos al servicio del italiano eran una masacre, mientras que Tien sudaba tinta para llevarse los suyos. Cayó en la trampa del italiano con un juego demasiado plano desde el fondo de la pista, algo que el número dos no desaprovechó. Completó la segunda rotura con 3-1 y puso la directa hasta llevarse el primer set (6-2).

Tampoco tuvo excesivas complicaciones la segunda manga; Tien parecía exhausto desde el principio, aunque no quiso desaprovechar la oportunidad de estar en una final para sacar todo el partido de su partido. La rotura del italiano, sin embargo, llegó con el 2-2 en el marcador esta vez, mientras que la segunda lo hizo con 4-2. Y cuando tuvo oportunidad de bola de partido, a la tercera, el italiano no falló (6-2).

El tercer título de la temporada llega en un momento importante para Jannik Sinner. Tras la victoria de Alcaraz en Tokio, la respuesta del italiano ha estado a la altura. El número dos del mundo mantiene el pulso con el murciano y apunta ya a Shangái, donde su máximo rival no participará con vistas a la recta final de la temporada.