Sinner se embolsa el mayor premio de la historia del circuito tras tumbar a Alcaraz en las ATP Finals

Jannik Sinner se sienta en el trono de las ATP Finals por segunda edición consecutiva. El de San Cándido defendió el título conseguido en la edición anterior tras vencer en dos sets a Carlos Alcaraz, su gran rival y número 1 del mundo.

Más allá del lujo de poder apuntarse un tanto en el cara a cara contra su gran rival, al que sólo había conseguido vencer en 1 de los anteriores 8 enfrentamientos, e impedir que la diferencia en el ranking entre ambos sea mayor de cara al inicio de la próxima temporada, la conquista del Torneo de Maestros se traduce en un botín económico sin precedentes para Sinner.

El Torneo de Maestros premia con creces cada victoria conseguida en la 'Round Robin' disparando el botín final para aquel tenista que consiga proclamarse campeón habiendo ganado la totalidad de sus partidos. Tanto Sinner como Alcaraz llegaron a la final invictos, pero fue el de San Cándido quién se llevó el gato al agua en el partido por el título.

¿Cuánto dinero gana Sinner como campeón de las ATP Finals?

Sinner, igual que el resto del elenco que participó en las ATP Finals, tenía asegurada una cantidad cantidad fija de 331.000 dólares por haber disputado los tres partidos de la 'Round Robin'. Cada victoria en esta primera fase se traduce en 396.500 dólares adicionales, lo que en el caso particular de Alcaraz supuso una inyección de 1.520.500 dólares.

Una vez superado el primer corte, la contundente victoria ante De Miñaur en semifinales otorgó a Sinner 1.183.500 dólares adicionales y un billete hacia el partido por el título, en el que el ganador se llevaría la porción más grande del pastel. Derrotado Alcaraz y recogidos los 2.367.000 dólares, el botín del italiano ascendió hasta cerca de los 5,1 millones.