Sinner, doble amenaza para Nadal y Alcaraz en los JJOO

Tras la disputa de Roland Garros, el mundo del tenis no quita los ojos a París, a la espera de la llegada de una cita olímpica que augura otra gran batalla en busca del ansiado oro. Será justo después de Wimbledon, rompiendo la siempre clásica dinámica en el cambio de superficie.

La tierra batida tomará de nuevo el protagonismo y lo hará además, por partida doble. Los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz serán los grandes protagonistas del tenis español, tras anunciar que formarán pareja de dobles. Más allá de sus aspiraciones en la modalidad de individual, la dupla formada por balear y murciano ha ilusionado a gran parte del aficionado español.

Enfrente tendrán a Jannik Sinner, una de las grandes amenazas del torneo. La Federación Italiana de Tenis informó que el número uno del mundo participará en los Juegos y lo hará en las dos modalidades, tanto en individual como en dobles.

Un héroe italiano

La Federación Italiana anunció que Sinner hará dobles junto a Lorenzo Musetti, convirtiéndose de esta manera en una doble amenaza para la dupla formada por Nadal y Alcaraz. Sinner llegará a la cita olímpica como un auténtico héroe italiano. Aterrizará en París siendo el primer número uno de la historia de Italia y tras romper la sequía de 46 años sin que ningún italiano conquistara un Grand Slam (Open de Australia).

Sinner tendrá enfrente a un Nadal y a un Alcaraz más ilusionados que nunca. El murciano, pese a tener poca experiencia en la modalidad de dobles tras disputar tan solo nueve partidos en toda su carrera, viene de conquistar Roland Garros y de ser número dos del mundo, mientras que para el balear serán los últimos Juegos que pueda disputar.

Nadal y Alcaraz / EFE

David Ferrer, al dar la convocatoria y anunciar que los dos harán dupla, se mostró optimista de cara a lograr grandes cosas: "Estoy muy ilusionado, me enorgullece formar parte de esto. Estoy con muchas ganas y ojalá se pueda dar. No me puedo quejar del equipazo que tengo. Me encantaría que hubiera más de una medalla, pero veremos. Tengo plena confianza en que haya buenos resultados", afirmó.